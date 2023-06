„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“: Ein großer Kindergeburtstag für uns alle

Mal digital verjüngt als sportlicher Vierzigjähriger, dann ein Vierteljahrhundert später als würdevoll-graumelierter Professor im Ruhestand: Das fünfte „Indiana Jones“-Abenteuer lebt von seinem Hauptdarsteller Harrison Ford, der diesmal verhindern muss, dass Nazi-Wissenschaftler mit einer antiken Zeitmaschine den Zweiten Weltkrieg doch noch gewinnen. Großer Action-Klamauk satt nostalgisches Spektakel-Kino!

CGI-Animation macht's möglich: Indy optisch wie in den 1980er-Jahren

Es ist alles wie immer: Indiana Jones ist vierzig, jagt verlorene Schätze und Nazi-Schurken. Denn auch das fünfte „Indiana Jones“-Abenteuer beginnt in der Epoche der allermeisten „Indiana Jones“-Filme, den 1940er-Jahren, in diesem Fall ganz konkret in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs.

Nazideutschland verliert den Krieg, doch es gibt noch den letzten Versuch, mit einer Wunderwaffe das Kriegsglück zu wenden: Es ist eine antike Lanze, die mit Jesu Blut getränkt wurde, die „Lanze des Longinus“.

In den ersten zwanzig Minuten des Films ist Harrison Ford digital verjüngt und sieht wieder aus wie in seinen besten Zeiten Anfang der 1980er-Jahre. Das funktioniert übrigens erstaunlich gut, viel besser als vor kurzem in dem Film „The Irishman“ von Martin Scorsese mit Robert de Niro und Al Pacino.

Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir eine über 20 Minuten lange Actionsequenz sehen, in der das Bild nie stehen bleibt und wir als Zuschauer deswegen auch niemals Zeit haben, uns in Ruhe darauf zu konzentrieren, wie gut das alles wirklich aussieht.

Statt Ruhestand begibt sich Indiana Jones ein letztes Mal mit seiner Patentochter Helena (Phoebe Waller-Bridge) auf Schatzsuche. Pressestelle Disney

Nazis versuchen, die Weltgeschichte zurückzudrehen

In der ersten Szene stellt sich auch heraus, das besagte Wunder-Lanze eigentlich ein ein Ablenkungsmanöver ist, um über etwas anderes hinweg zu täuschen: nämlich die eine Hälfte einer Zeitmaschine, die „Antikythera“ heißt . Deren zweite Hälfte wird jetzt gesucht, denn mit der Hilfe dieser Maschine wollen die Nazis die Zeit zurückdrehen.

Der gefährlichste Antagonist ist ein Wissenschaftler, der schon dadurch für die Zuschauer zu erkennen ist, dass er eine Brille trägt. Er wird von Mats Mikkelsen gespielt. Den ganzen Film über tut er eigentlich wenig Gewalttätiges, dafür hat er einen ganzen Schlägertrupp bei sich, der für ihn die Drecksarbeit macht.

Action-Held mit 81: Harrison Ford schlüpft erneut in die Rolle des abenteuerlustigen Archäologen. Pressestelle Disney

Zeitsprung ins Jahr 1969: Indiana Jones im Unruhestand

Nach den ersten 20 Minuten folgt dann ein Zeitsprung in Juli 1969, der Zeit der Mondlandung, . Dort begegnen die beiden sich wieder.

Indiana Jones sieht jetzt so aus wie Harrison Ford heute aussieht: Ein älterer Herr, der gerade als Professor in Ruhestand getreten ist, und der von der Nichte eines Freundes aufgesucht wird. Diese beiden, anfangs noch Konkurrenten, suchen zusammen den zweiten Teil dieses Geräts von Archimedes.

Nach „James Bond“, „Harry Potter“ und „Star Wars“ ist Mads Mikkelsen nun auch im „Indiana Jones“-Universum als Oberschurke angekommen Pressestelle Disney

Verfolgungsjagden à la James Bond

Wir erleben nun ein recht übliches Stationendrama, bei dem es wieder Gelegenheit gibt, Indiana Jones in gefährliche Situationen zu verwickeln. Schätze werden gestohlen und zurückgestohlen. Die Suche nach der verlorenen Zeitmaschine führt sie zunächst nach Marokko, von dort in die Ägäis, dann nach Syrakus auf Sizilien. Immer wieder treffen sie dabei auf die Bösen.

Es gibt Verfolgungsjagden, einmal in New York, dann durch die Kasbah von Tanger, dann unter Wasser, dann geht es in Syrakus munter weiter. Insofern erinnert dieser Film tatsächlich an einen Bond-Film, in dem es ja auch letztlich darum geht, an möglichst exotischen Schauplätzen den immergleichen Helden das Immergleiche tun zu lassen.

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, ab 29. Juni im Kino

Ein großer Kindergeburtstag für uns alle

Das Ganze ermüdet trotzdem nie, weil es sehr unterhaltsam und kurzweilig ist. Weil es neben der Action auch ein Klamauk- und Slapstick-Kino ist, das auch nicht große Mühe darauf verwendet, die Handlung möglichst glaubwürdig erscheinen zu lassen. Und dann ist es natürlich ein Film mit Harrison Ford, den man immer sehr gerne sieht, in allen verschiedenen Altersphasen.

Es ist ein zweieinhalbstündiger, sehr schnell geschnittener und actionreicher Spaß. Es ist natürlich auch Nostalgie-triefendes Jahrmarkt- und Spektakel-Kino, was „Indiana Jones“ ja immer war. Es ist nicht dafür da, dass es ernst genommen wird. Ein großer Kindergeburtstag für uns alle.