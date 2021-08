Seit 1907 werden in Rheinland-Pfalz Filme gedreht. Oft war das Land bereits Kulisse für berühmte Filmstoffe wie zum Beispiel „Indiana Jones“. „Leider ist es aber so, dass oft die Sichtbarkeit fehlt“, so Nadine Gehm vom Film- und Medienforum Rheinland-Pfalz. Ebenso wie eine eigene rheinland-pfälzische Filmförderung wie in den anderen Bundesländern fehle auch eine eigene Film-Commission, die Drehorte sichtbar mache.

Es sei notwendig, die Branche flächendeckend sichtbar zu machen – von Filmschaffenden über Medienschaffende bis zu Dreharbeiten, so Gehm mit Blick auf eine Datenbank des Film- und Medienforums, mit der alle Filmproduktionen in Rheinland-Pfalz erfasst werden sollen. So wurde beispielsweise „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ mit Harrison Ford und Sean Connery in Schloss Bürresheim bei Mayen gedreht. Auf solche Ereignisse könne das Film- und Medienforum aufmerksam machen, so Nadine Gehm. Auch in der Gegenwart fänden zahlreiche Filmproduktionen in Rheinland-Pfalz statt, nur fehle in der Öffentlichkeit das Wissen darüber. Die großen Produktionen gingen jedoch immer dorthin, wo auch eine Filmförderung sitze. Eine eigene rheinland-pfälzische Filmförderung auf den Weg zu bringen, sei eine Frage der Landespolitik – der Bedarf bestehe auf jeden Fall, davon ist Gehm überzeugt.