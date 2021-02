Vor zehn Jahren kam Christopher Nolans Film „Inception“ ins Kino, bis heute ist er ein bahnbrechendes Werk geblieben und einer der wenigen Filme, der die Geschichte des Mediums verändert hat. Es geht um die Erforschung der Geheimnisse des Träumens. Ein intelligenter, gnadenlos spannender Thriller, der jetzt wieder in die Kinos kommt.

Unvergessliche Bilder

Die Stadt Paris klappt an einer Seite plötzlich hoch und faltet sich ineinander zusammen. Ein Café springt auseinander wie Pop-Corn in der Pfanne. Übereinander gelegte kaskadierende Schichten von Traumebenen, das sind einige der bis dahin ungesehenen und von nun an unvergesslichen Bilder, mit denen sich dieser Film für alle Zeiten in unser visuelles Gedächtnis eingeschrieben hat.

Surreale Logik der Träume

Viele Zuschauern werden die Handlung des Films nicht nacherzählen können. Denn so gut die innere Logik dieser Handlung beim Anschauen funktioniert, so sehr entspricht sie der surrealen Logik unserer Träume.

Die Hauptfiguren des Films sind Räuber, die mittels Träume etwas aus dem Unterbewusstsein anderer stehlen. Eine von ihnen heißt Ariadne - ein offener Verweis auf eine Figur der griechischen Mythologie, eine Führerin durch Labyrinthe und Irrgärten. Die Namensgebung ist ein Hinweis auf die labyrinthische Natur unseres Geistes.

Parallel verlaufende Wirklichkeiten

Christopher Nolan übersetzt die komplexen physikalischen Gesetze der Relativitätstheorie recht elegant in Form von parallelen Aufnahmen, die sich relativ zueinander in verschiedenem Tempo bewegen. An einer Stelle des Films gibt es fünf solche Register unterschiedlicher Wirklichkeit.

„Inception“ - einer der wichtigsten Sci-Fi-Filme des 21. Jahrhunderts

Einer der Gründe, warum „Inception“ seit seinem Erscheinen so populär ist, liegt an Nolans Fähigkeit, schwierige wissenschaftliche und psychologischer Konzepte in atemberaubende schöne, zugleich einleuchtende Bilder zu fassen. Auch nach zehn Jahren bleibt „Inception“ einer der bedeutendsten Sci-Fi-Filme des 21. Jahrhunderts. Ihn zu sehen ist eine intensive Erfahrung die uns unsere erkenntnistheoretischen Grundsätze hinterfragen lässt.

Filmstart von Nolans neuen Film „Tenet“ auf September verschoben

Zusammen mit Quentin Tarantino und dem Kanadier Denis Villeneuve ist der 1970 geborene Brite Nolan einer der wenigen amerikanischen Autorenfilmer, die in aller Formatierung der Filme durch die Industrie ihre eigene Handschrift zu bewahren vermögen.

Doch selbst dieser Großmeister des Kinos wurde von Corona kalt erwischt: Eigentlich sollte Nolans neuer Film „Tenet“ schon vor einem Monat ins Kino kommen, jetzt ist der Start in den Spätsommer verschoben.