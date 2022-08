Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen ist tot

Regisseur Wolfgang Petersen hatte gerade noch seinen 80. Geburtstag gefeiert. „Der ganze Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, ist eigentlich ein sehr schöner und sinnvoller gewesen“, sagte er damals über sich und seine Frau im Interview mit der ARD. Ein Jahr später, am 12. August 2022, ist der berühmte Regisseur von „Das Boot“ und vielen erfolgreichen Hollywood-Produktionen nach einer Krebserkrankung gestorben.

„Das Boot“ - bis heute der erfolgreichste deutsche Film in Hollywood

Er habe immer den großen Kinofilm machen wollen, bilanzierte er zu seinem runden Geburtstag. Seine ersten Tatorte, unter anderem „Reifezeugnis“ mit Natassja Kinski, waren dafür erste Fingerübungen. Dann kam „Das Boot“, sein internationaler Durchbruch von 1981 mit Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer als U-Boot-Helden. Mit sechs Oscar-Nominierungen ist das Anti-Kriegsepos bis heute der erfolgreichste deutsche Film in Hollywood. Es folgte die Michael-Ende-Verfilmung „Die unendliche Geschichte“.

Große Kassenschlager in Hollywood mit Stars wie Clint Eastwood und Dustin Hoffman

In Deutschland habe er seine Träume jedoch nicht verwirklichen können, erinnerte sich Petersen später. In Hollywood dagegen hätten die Projekte auf der Straße gelegen. Vor allem in den 90er Jahren drehte er große Kassenschlager, darunter „In the line of fire“ mit Clint Eastwood und „Outbreak“ mit Dustin Hoffman.

Er sei glücklich geworden in Hollywood, so der in Emden geborene Petersen. Vermisst habe er immer nur das norddeutsche Essen: „Das einzige, was ich noch nie hier gekriegt habe, ist die Scholle. Die Scholle, die Scholle!“

Am 16. August wurde bekannt, dass der Regisseur Wolfgang Petersen bereits am 12. August an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben ist.

