Hohe, eigene Ansprüche — Nachwuchsregisseur*innen beim Fernsehfilmfestival Baden-Baden 2021

per Mail teilen

Beim Fernsehfilmfestival in Baden-Baden stehen neben bekannten auch einige Nachwuchsregisseur*innen im Fokus. Sie konkurrieren um den MfG-Star, den Nachwuchspreis der Filmförderung Baden-Württemberg. Damit wird am Ende auch ein spannender Lernprozess und eine unbedingte Motivation belohnt, den ersten eigenen Film zum Erfolg zu bringen.

Der Film von der ersten Idee bis zur Kino-Premiere

„Der erste eigene Film ist natürlich etwas ganz Besonderes und da möchte man möglichst keine Kompromisse eingehen“, erzählt Nachwuchsregisseur Florian Dietrich. Die Idee für seine Komödie „Toubab“ kam ihm als er noch Theaterprojekte in einer Jugendstrafanstalt leitete. Dort lernte er mehrere junge Männer kennen, die von Abschiebung bedroht waren – in ein Land, das zwar offiziell ihre Heimat war, in dem sie aber nie gelebt hatten.

Aus diesen Begegnungen entstand die Geschichte um Babtou, einen jungen Mann aus Frankfurt, der nach mehreren Konflikten mit der Justiz in das Heimatland seiner Eltern, in den Senegal abgeschoben werden soll. Gemeinsam mit seinem besten Freund Dennis versucht er das mit allen Mitteln zu verhindern. Herausgekommen ist eine rasante Komödie voller Dramatik. Insgesamt sechs Jahre hat Dietrich an seinem Debüt gearbeitet, allein ein Jahr lang nach den passenden Schauspieler*innen gesucht.

Struktureller Rassismus hemmt auch kreatives Arbeiten

Sein Kollege York-Fabian Raabe schrieb fünf Jahre lang an dem Drehbuch seines ersten Spielfilms „Borga“. Gedreht mit einer sehr „dokumentarischen Kamera“, ist er immer sehr nahe an seinen Protagonisten, aber wahrt doch immer die nötige Distanz. Respekt, nicht Mitleid war seine Grundhaltung, sagt Regisseur und Drehbuch-Autor York Fabian Raabe.

Zehn Jahre lang hat er an seinem ersten Film gearbeitet, an Originalschaulätzen in Ghana gedreht – unter anderem mit dortigen Schauspielern. Das habe nicht nur sehr viel Geld verschlungen, sondern auch sehr viel Kraft und Nerven gekostet. Erschreckt hat ihn vor allem, wieviel struktureller Rassismus ihm bei der Realisierung des Films entgegenschlug, berichtet der Nachwuchsregisseur.

„Borga“ erzählt die Geschichte von Kojo, der seiner Familie in Ghana helfen und sich Respekt verschaffen will. Er geht nach Deutschland. Er hofft, dort zu Reichtum zu gelangen, so wie einige seiner Landsleute, die vortäuschen in Europa reich geworden zu sein. Pressestelle FilmPressKit / Chromosom Film GmbH

Neue Perspektiven auf soziale Probleme und gesellschaftliche Fragen

Auch Mia-Maariel Meyer hat lange für ihren Film „Die Saat“ kämpfen müssen. Der Film ist ein Drama über eine Familie, die vom sozialen Abstieg bedroht ist. „Monday um zehn“ von Marielle Klein wiederum handelt von einer alleinstehenden Frau, die sich in einen polnischen Arbeiter verliebt.

Filmemachen sei wahnsinnig toll, aber auch unheimlich mühselig, berichten die Nachwuchsregisseurinnen und -regisseure unisono, gerade wenn man Projekte habe, die einem am Herzen liegen und die nicht so konventionell sind.

Fernsehfilmfestival Baden-Baden: Vor Ort und im Netz Das Fernsehfilmfestival Baden-Baden findet vom 22. - 26. November 2021 in hybrider Form statt. Vor Ort werden im Kurhaus unter den 2G+ Regeln Filme gezeigt, Online gibt es Livestreamings der Jurydiskussionen und einige Filmgespräche. Außerdem sind die Filme im Wettbewerb um den 3sat-Publikumspreis in der Mediathek abrufbar. Der Jury gehören in diesem Jahr der Kritiker Volker Bergmeister, die Produzentin Sara Fazilat, der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Adrian Goiginger, die Dramaturgin Julia Grünewald sowie die Juryvorsitzende und Medienmanagerin Christiane von Wahlert an. Die Bekanntgabe des Fernsehfilmpreises, des 3sat-Publikumspreises, des Rolf-Hans Müller Preises für Filmmusik sowie des MFG-Stars für Nachwuchsregisseur*innen findet am Abend des 26. November im Rahmen der Preisverleihung im Kurhaus Baden-Baden statt.

Fernsehfilmfestival Baden-Baden: Leiterin Cathrin Ehrlich im Gespräch