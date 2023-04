Kurzfilm „Herr Herrmann Mann“ bei den Independent Days in Karlsruhe

Sie sind eine Besonderheit in der deutschen Filmbranche: Die eineiigen Zwillinge Martina und Monika Plura. Die eine ist Regisseurin, die andere Kamerafrau. Und oft arbeiten sie zusammen, wie bei dem Film „Mein Lotta Leben 2“, der jetzt in die Kinos kommt. In Neuwied haben sie mit elf Jahren ihren ersten Kurzfilm gedreht und später Film studiert. Noch eine Besonderheit eint die 36-Jährigen: Sie sind beide junge Mütter. In der Filmbranche in Deutschland eine Seltenheit, sagen sie - und fordern unter anderem eine bessere Kinder-Betreuung am Filmset.