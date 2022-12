Harry und Meghan - öffentlich über den Atlantik gebrüllte Gehässigkeiten

Seit gut zwei Jahren leben Prinz Harry und Meghan Markle im Exil in Kalifornien. Ihre aufwendige PR-Arbeit in eigener Sache findet jetzt einen vorläufigen Höhepunkt in der Doku-Serie „Harry und Meghan“ auf Netflix. Eine ideale Plattform, um sich gegen die teils üble Berichterstattung durch die Boulevardpresse im Vereinigten Königreich zu wehren. Was Harry und Meghan in dieser Serie bieten, überzeugt London-Korrespondentin Gabi Biesinger allerdings nicht - ganz im Gegenteil.

Harry und Meghans eigene Position erscheint einseitig und heuchlerisch „Man könnte begrüßen, dass sie in „Harry und Meghan“ relevante Fragen aufwerfen, mit Blick auf die Institution Monarchie, die britische Gesellschaft und die Medien – wenn Harry und Meghans eigene Position nicht so einseitig und heuchlerisch wäre“, meint Gabi Biesinger. Auf dem Sofa säßen eben nicht nur zwei Personen, die üblen Hass über die sozialen Medien und sogar Morddrohunen ausgesetzt seien. Da säßen eben auch zwei Geschäftleute, die von Netflix wohl mehr als 100 Millionen Dollar dafür bekämen, dass sie einen Streaming-Knüller produzieren, der nach Möglichkeit weltweit für Schlagzeilen sorgen soll. „Das ist ihnen gelungen.“ Die Doku-Serie dürfte vor allem dem amerikanischen Publikum gefallen Die Liebesgeschichte von der US-Schauspielerin und dem britischen Prinz, deren romantische Seelenverwandtschaft gegen alle Feindseligkeiten bestehen muss, dürfte vor allem dem amerikanischen Publikum gefallen, meint Biesinger. „Keine Spur von Selbstanalyse, ob ihr eigenes Verhalten vielleicht Teil der problematischen Entwicklungen war, die zum Bruch mit der Familie führten. Stattdessen Andeutungen und Raunen vermutlich immer knapp unter einer justiziablen Grenze.“ Eine Schlammschlacht, die keine sinnvolle Debatte über mögliche Missstände in der britischen Monarchie anregt Die Schlammschlacht zwischen der britischen Boulevardpresse und Harry und Meghan errege enormes Aufsehen, stoße aber keine sinnvolle Debatte über tatsächliche mögliche Missstände innerhalb der britischen Monarchie an, so Biesinger in ihrem Kommentar.