Nach der Serie „Deutschland 83“ von 2015 waren plötzlich Serien aus Deutschland auch international gefragt. Auch wenn die Geschichte eines jungen NVA-Offiziers, der als Spion in den Westen geschickt wird, für die Ansprüche von RTL in Deutschland zu wenige Zuschauer hatte. Die Nachfolgeserie „Deutschland 86“ wanderte zu Amazon Prime und wurde von Kritikern sehr gelobt. In der letzten Staffel geht es nun um den Mauerfall: „Deutschland 89“. Auch jetzt ist die frisch gebackene Emmy-Preisträgerin Maria Schrader wieder dabei, in der Rolle der skrupellosen DDR Agentin Lenore Rauch.

Als Leonore Rauch ist Maria Schrader eine Wucht

Maria Schrader ist als Symbolfigur für die untergehende DDR eine Wucht. Wer sie bei „Deutschland 83“ und „86“ als eine Art Söldnerin für den Sozialismus lieben oder wohl besser hassen gelernt hat, erlebt sie hier als Lenore Rauch noch einmal in einer stärkeren Performance: zunächst sitzt sie in der Haftanstalt Charlottenburg, wird dann spektakulär befreit und ist später involviert in verschiedene terroristische Anschlagspläne. Eine Frau mit dem Rücken zur Wand, die keinerlei Hoffnung mit den Freiheitsbestrebungen ihres Volkes verbindet.

Wieder auf Abwegen: Martin Rauch, Deckname „Kolibri“

Während der unruhigen Tage Anfang November 1989 versucht der Auslandsgeheimdienst, die Hauptverwaltung Aufklärung, von der untergehenden DDR zu retten, was zu retten ist. Mittendrin natürlich Martin Rauch, Deckname „Kolibri“, Lenores Neffe, der mit seinem Sohn Max zu Anfang wieder in Ost-Berlin wohnt. In einem Spezialauftrag soll Martin verhindern, dass Pläne der neuen DDR-Regierung zur Lockerung der Reisefreiheit veröffentlicht werden. Er macht aber das genaue Gegenteil.

Wie schon in der letzten Staffel der Serie Weissensee suggeriert auch „Deutschland 89“ Einblicke in die Hinterzimmer der Hauptverwaltung Aufklärung. Wie historisch korrekt das Ganze für den Abend des 9. November ist, ist dann gar nicht so wichtig, was zählt ist die stille Freude als den Kontrollfetischisten der Stasi bei den Fernsehbildern von der Bornholmer Straße die Gesichtszüge entgleisen.

„Deutschland 89“: ein Katz- und Mausspiel von CIA, BND und HVA

Für die historische Beglaubigung sorgen in bewährter Manier Nachrichtenbilder, die mit der Story um Martin verknüpft werden und mit der Frage, wie er wohl diesmal seinen Kopf aus den verschiedensten Schlingen ziehen kann. Denn in erster Linie ist und bleibt „Deutschland 89“ eine spannende Agentengeschichte, ein Katz- und Mausspiel von CIA, BND und HVA, aus dem Martin nur allzu gerne aussteigen würde. Stattdessen wird er jedoch mal von dem einen Geheimdienst gejagt, dann wieder von dem anderen vereinnahmt.

Retro-Welle mit DDR-Klamotten, -Brillen und Design

Die Serie reitet die Retro-Welle mit den passenden Klamotten, Brillen oder hübschem DDR-Design und findet vor allem mit Punk und Ostrock zu einer 80er Jahre Coolness, die großen Spaß machen kann. Auch wenn Hauptdarsteller Jonas Nay als Martin etwas zu „Normalo“ daherkommt und immer so ein bisschen aussieht wie ein James Bond von der traurigen Gestalt: mit ihm und den vielen gut besetzten Nebenrollen läuft „Deutschland 89“ zum Abschluss nochmal zur Hochform auf.

Die Serie erzählt - manchmal sprunghaft, meistens aber ziemlich lässig, wie sich Menschen notgedrungen neu erfinden. Wobei immer mitschwingt, dass das Denken in Mauern und Feindbildern damit längst nicht von der Bildfläche verschwunden ist.