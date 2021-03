Der Dokumentarfilm „Lovemobil“ handelt von der brutalen Welt der Straßenprostitution. Der mitproduzierende NDR hat sich nun von dem Film distanziert. Hintergründe sind Vorwürfe gegen die Regisseurin Elke Lehrenkrauss, sie habe für ganz Szenen nicht die Wirklichkeit gefilmt, sondern diese inszeniert.

Es sei ein klarer Fehler der Regisseurin gewesen, nicht deutlich gemacht zu haben, dass in ihrem Film ganz Szenen nachinszeniert wurden, sagt SWR2-Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Auf der anderen Seite seien diese Nachinszenierungen für das geübte Auge ziemlich deutlich erkennbar. Jeder, der weiß wie ein Dokumentarfilm gemacht wird, weiß auch, „man kann manche Szenen nicht Eins-zu-Eins drehen“. Schon aus filmisch-technischen Gründen gehöre Inszenierung zu jedem Dokumentarfilm dazu. Das werde vom NDR nicht hinreichend reflektiert, wenn es sich jetzt einfach von dem Film distanziere.

Die Vorstellung, der Dokumentarfilm sei in einem positivistischen Sinne immer wahr oder authentisch, sei immer schon falsch gewesen, so Rüdiger Suchsland. Es gebe immer Grauzonen zwischen dem Dokumentarischen und dem Fiktiven. Angesichts der Debatte um Fake News sei die Sehnsucht nach Eindeutigkeit verständlich. Allerdings sei die Realität nicht eindeutig, sondern oft grau in grau. „Gerade, wenn man Realität und Authentizität will, sollte man diese Grautöne als Teil der Realität akzeptieren“, meint Rüdiger Suchsland. Gerade diese Grauzonen könnten uns Zuschauer anregen, darüber nachzudenken, „was ist wahr, was ist authentisch“. In Wahrheit erzähle uns der Film „Lovemobil“ eine ganze Menge darüber, was für Klischees wir alle im Kopf haben. mehr...