Golden Globes: Netflix mit 17 Nominierungen im Rennen

Traditionell gelten die Golden Globes in Hollywood als die wichtigsten Filmpreise nach den Oscars: Bei den Nominierungen für die 79. Verleihung der „Globes“, die nach heftiger Kritik 2022 erstmals ohne TV-Gala stattfinden wird, stechen vor allem Produktionen aus dem Hause Netflix hervor: So auch das Drama „The Power of the Dog“ von Jane Campion.

Benedict Cumberbatch ist für seine Darstellung des Phil Burbank in „The Power of the Dog“ für den Golden Globe als bester Hauptdarsteller nominiert. Netflix

Die Golden Globes stehen seit 2021 unter Beschuss

Nach der letzten Verleihung der Golden Globes im Januar 2021 war die HFPA, die die Preise vergibt, ins Feuer scharfer Kritik geraten: Zu wenig Diversität, Ausschluss von fremdsprachigen Filmen und eine bestechliche Jury waren nur einige der Dinge, die man den Organisatoren der „Globes“ vorwarf. Die HFPA gelobte Besserung, stellte sich teilweise neu auf und veränderte einige Richtlinien.

Nachdem der Fernsehsender NBC, der die Verleihung jahrelang ausstrahlte, seine Partnerschaft kündigte, ist bislang noch ungewiss, in welcher Form die Preis-Verleihung im Januar 2022 überhaupt stattfinden wird. Die Nominierungen für die Preise wurden dennoch mit Spannung erwartet – wenngleich die großen Überraschungen ausblieben.

Die Golden Globes wollen „vielfältiger und diverser“ werden

Jane Campions Netflix-Film „The Power of the Dog“ ist ganze sieben Mal nominiert

Neben dem Drama „Belfast“ von Kenneth Branagh, das erst im Januar in den deutschen Kinos anläuft, am häufigsten für einen Golden Globe nominiert ist die Netflix-Produktion „The Power of the Dog“ von Jane Campion. In ihrem prominent besetzten Film inszeniert die Regisseurin eine Sozialstudie des Middle-West-Amerika anhand von zwei Brüdern.

Campion ist für den Regie-Preis, für das beste adaptierte Drehbuch und das beste Drama nominiert. Ferner nominiert für das beste Drama sind „Coda“ von Siân Heder, un Reinaldo Marcus Greens „King Richard“ und das autobiografisch inspirierte und ebenfalls siebenfach nominierte „Belfast“ von Kenneth Branagh.

Außerdem ist Campions Drama in der Kategorie bester Hauptdarsteller mit Benedict Cumberbatch im Rennen. Kirsten Dunst hat eine Chance auf den Preis für die beste Nebendarstellerin, Kody McPhee ist als bester Nebendarsteller nominiert. Jonny Greenwood, der die Filmmusik zum Film beisteuerte, hat Chancen auf den Preis für die beste Filmmusik.

„Dune“ und „West Side Story“ bleiben unter den Erwartungen

Denis Villeneuves fast dreistündige Umsetzung des Science Fiction Stoffes rund um den Wüstenplanet „Dune“ geht um den prestigeträchtigen Preis für das beste Drama ins Rennen, Villeneuve selbst ist für die beste Regie nominiert. Weitere Nominierungen blieben jedoch aus: Nur Hans Zimmer, der sich für die musikalische Komposition des Filmes verantwortlich zeigte, kann am 9. Januar einen weiteren Golden Globe für seine Sammlung gewinnen.

Spielbergs Version von Leonard Bernsteins Musical Klassiker „West Side Story“ kann sich Chancen auf drei Preise ausrechnen – eine dünne Ausbeute für den Film, der auch an den Kinokassen nicht für die erwünschten Erfolgte sorgte. Außerdem auf den Nominierungslisten gelandet sind die viel diskutierten Filme von Pedro Almodóvar und Paolo Sorrentino.

Lady Gaga und Billie Eilish nominiert

Nach ihrem geglückten Schauspiel-Debüt in „A star is born“ ist Pop-Ikone Lady Gaga nun erneut für eine schauspielerische Leistung nominiert: Für ihre Verkörperung der Patrizia Reggiani in „House of Gucci“ kann Gaga den Preis für die beste Hauptdarstellerin erhalten. Pop-Kollegin Billie Eilish ist für ihren Bond-Song „No time to die“ für den besten Film-Song nominiert.

Bei den Serien sind „The Morning Show“ von HBO sowie die Apple-TV-Serien „Ted Lasso“ und „Succession“ mehrfach nominiert. Auch der koreanische Überraschungserfolg „Squid Game“ von Netflix, in dem anhand von brutalen Kinderspielen eine harsche Gesellschaftskritik gezeichnet wird, kann sich über mehrere Nominierungen für einen Golden Globe freuen.

Außerdem ins Rennen um die beste Serie geht „Lupin“, eine Neuauflage des Stoffes um den Meisterdetektiv Arsène Lupin, der von Omar Sy gespielt wird – seine Verkörperung bringt ihm darüber hinaus eine Nominierung als bester Serien-Hauptdarsteller ein. In „Dopesick“, das von der Opioidkrise in den USA handelt, spielt Michael Keaton die Hauptrolle – auch er ist nominiert.