Golden Globes 2021: Online-Gala ohne Glamour

Geboren wurde Natalia Wörner 1967 in Stuttgart, wo sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr in einem Mehrgenerationen-Haushalt aufwuchs - erzogen von starken Frauen, die sie sehr geprägt haben. Dass sie ihre Heimat bis heute liebt und schätzt, hat sie in Ihrem Buch „Heimat-Lust – Meine schwäbische Liebeserklärung" festgehalten. Natalia Wörner zählt zu den großen Charakterdarstellerinnen im deutschen Film und Fernsehen und ist für ihre Rollenvielfalt berühmt. Am 18. September ist sie als Karla Lorenz in einer neuen Folge der ARD-Thriller-Serie „Die Diplomatin“ zu sehen. In SWR2 erzählt sie von „Mord in St. Petersburg“ - aber auch von ihrem Faible für Komödien, ihrer Heimatverbundenheit und von ihrem sozialpolitischen Engagement. Seit vielen Jahren ist Natalia Wörner Botschafterin für die Kindernothilfe, 2020 hat sie die Initiative #sicherheim (bitte verlinken: https://sicherheim.org/) ins Leben gerufen. Diese bietet Frauen und Kindern, die häusliche Gewalt erfahren, in ihrer Notsituation verschiedene Hilfen an. mehr...