Kaberettist Josef Hader über seine derbe Provinzkomödie „Andrea lässt sich scheiden“

Josef Hader, einer der beliebtesten Kabarettisten Österreichs, ist bekannt durch Soloprogramme und als Schauspieler in Filmen wie „Wilde Maus“ oder „Die Migrantigen“. Inzwischen hat sich Hader auch als Regisseur einen Namen gemacht: „Andrea lässt sich scheiden“ ist wieder eine derbe Tragikomödie in der niederösterreichischen Provinz mit Birigit Minichmayer in der Hauptrolle.