Gerade noch Silberhochzeitsfeier und dann Witwe: In der Netflix-Serie „Das letzte Wort“ (Start: 17. September) stolpert Karla, gespielt von Anke Engelke, nach dem Tod ihres Mannes in eine Karriere als Trauerrednerin. Grundsätzlich habe sie sich nicht gefragt, ob sie als Komikerin zu lustig sei für die Rolle einer Trauerrednerin, sagte die Entertainerin Engelke in SWR2. Sie sehe sich „gar nicht als brillante Komikerin“, das sei ein Stempel von außen, den sie nie verstanden habe.

Den Tod enttabuisieren

Sie selber sei definitiv keine Expertin in Sachen Trauer und sei auch durch ihre Rolle der Trauerrednerin in der Netflix Serie „Das letzte Wort“ in dieser Hinsicht nicht wirklich schlauer geworden. Aber sie habe dadurch gemerkt, dass es wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, es auch ein bisschen zu enttabuisieren.

Produktionsfoto zur Netflix-Serie "Das letzte Wort" mit Anke Engelke Pressestelle Netflix, Foto: Frederic Batier

Nach einem Todesfall im eigenen Umfeld müsse dringend eine „Pause mit Ansage“ möglich sein. Das habe sie nach den Dreharbeiten zur Netflix-Serie kapiert.

„Eine der zentralen Fragen der Serie und vielleicht auch im Leben ist: Wenn man jemanden verliert, den man wahnsinnig geliebt hat, und der wird dann bestattet – für wen spricht man dann, und für wen findet man sich zusammen? Für die verstorbene Person oder für die Menschen, die zurückbleiben?“

Plötzlich ist der Tod so nah

In Pandemiezeiten bekomme der Tod eine neue Bedeutung. Wir hätten uns bislang eindeutig nicht genug mit Tod und Sterben auseinander gesetzt.

„Auf der anderen Seite möchte man auch nicht in den Tag starten mit dem Gedanken, heute können 17 Menschen sterben, die ich total liebe, deshalb muss ich die alle noch mal in den Arm nehmen, ein Eis mit ihnen essen oder ein dreistündiges Gespräch mit denen führen“.

Respekt und Zugewandtheit angesichts der Krise

2020 sei ein Jahr, in dem viele von uns merken, dass alles ganz schnell vorbei sein kann. „Plötzlich ist die Pandemie da und wir merken, wir sind total überfordert - nicht nur in Sachen Tod und Sterben, sondern auch in Sachen Gemeinschaft und Zugewandtheit. Deshalb müssten wir dringend mehr aufeinander gucken und einander respektieren", fordert Engelke, statt auf die Straße zu gehen und schlechte Laune zu verbreiten.