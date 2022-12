Fußball als absurdes Macht- und Machotheater: „Powerplay“ Teil 3 der Serie „Das Netz“

Kurz vor dem Ende der umstrittenen Fußball-WM in Katar kommt der dritte Teil des europäischen Serienprojekts „Das Netz“ heraus. Dabei geht es um Investoren, die europäische Traditionsclubs kaufen. „Powerplay“ spielt in Italien und entlarvt das schmutzige Geschäftsmodell Fußball mit Humor und Ironie.

Abgezocktes Spiel

Halbzeitpause im Saisonfinale des Toscana FC aus Florenz. Es ist ein abgekartetes Spiel: Der ehemalige Meister Florenz soll absteigen, die halbe Mannschaft ist bestochen, der Schiedsrichter ebenso. Hinter dem Komplott steckt der mächtige Mann des italienischen Fußballs, Maurizio Corridoni. Beobachter des Serienprojekts „Das Netz“ kennen ihn schon aus den anderen Staffeln: als Gegenspieler des Weltfußballverbands-Präsidenten.

Machtspiele im europäischen Fußball als Satire

„Powerplay“ heißt der dritte Teil des europäischen Serienprojekts, dem Titel nach geht es also um Machtspiele. Erfreulicherweise werden die einem hier aber mal als Satire serviert: Strippenzieher Corridoni residiert wie ein absolutistischer Herrscher in einem Kloster auf dem Land, mit ein paar bigotten Mönchen als Hofstaat. Seine Intrigen und Handlungsanwesieung überreicht er am liebsten in Briefform mit rotem Siegel. Allerdings durchkreuzt immer irgendein Zufall seine Pläne.

Vincenzo Tessari kapiert davon herzlich wenig, er stolpert zwischen seinem Ferrari, der nächsten Kokaindosis und der smarten Fußballreporterin hin und her.

Serie auch für Nicht-Fußballfans

Das Schöne an „Powerplay“ ist, dass es auch eine Serie für Nicht-Fußballfans ist, und solche, die es werden wollen. Weil so ziemlich alle, die am Fußball als Geschäftsmodell beteiligt sind, ihr Fett abbekommen. Vorne Fußballromantik, hinter den Kulissen eine Arena für die Egos von älteren weißen Männern.

Mit ihren wunderbaren DarstellerInnen und temperamentvollen Dialogen verrät die Serie aber nicht vollständig die kindliche Verehrung für das Spiel, die tief in allen Beteiligten steckt, dessen Versprechen von Freude, Ruhm und Anerkennung aber genutzt wird, um es so gut es eben geht auszubeuten.

Trailer „Das Netz: Powerplay“, ab 14.12. im Stream bei Servus TV