Französische Filmtage 2021 Tübingen-Stuttgart: Von Céline Dion bis Cinéma d'auteur

Nach corona-bedingten Online-Alternativen melden sich die Französischen Filmtage 2021 als richtiges Filmfestival zurück. Gezeigt werden rund 100 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus dem französischen Sprachraum: Frankreich, Belgien, Afrika oder der kanadischen Provinz Québec, der in diesem Jahr ein Schwerpunkt gewidmet ist. Den Auftakt macht ein Biopic, frei inspiriert vom Leben der Balladenkönigin Céline Dion.

Während 2020 zwei Drittel der Filme nur online gezeigt werden konnten, können nun die Veranstaltungen wieder — unter Berücksichtigung der Infektionsschutzregelungen — vor Ort stattfinden. Mit dabei sind Kinos in Tübingen, Stuttgart, Reutlingen und Rottenburg. Der Fokus liegt 2021 auf Filmen aus dem Québec, der französisch-sprachigen Provinz Kanadas.

Der Eröffnungsfilm „Aline“ ist dann auch gleich einer der bekanntesten Franko-Kanadierinnen gewidmet: Sängerin Céline Dion, deren Leben, Lieben und Weg zum Erfolg in diesem tragikomischen Musikfilm lose nachgezeichnet werden — mit den entsprechenden Hits im Gepäck.

„Aline — The Voice of Love“: Für Pop-Fans

Ende der 1960er Jahre lebt der Teenager Aline Dieu in ärmlichen Verhältnissen im Québec. Sie ist das jüngste von 14 Kindern, hat keine Freunde, ist schlecht in der Schule, kann aber bemerkenswert singen. Die Mutter erkennt das Talent und der Musikproduzenten Guy-Claude Kamar fördert das junge Mädchen, das sich in den viel älteren Mann verliebt. Wovon ihre Mutter zunächst wenig begeistert ist. Da Aline allerdings nur singen kann, wenn Guy-Claude in der Nähe ist, akzeptiert die ehrgeizige Mutter die ungleiche Liebe. Als Aline volljährig ist, heiraten beide und aus den normalen Mädchen wird ein gefeierter Weltstar. Doch dann stirbt ihr Ehemann.

„Nadia, Butterfly“: Für Sport-Drama-Fans

Überhaupt liebäugeln die Organisator*innen der Filmtage seit längerem mit einem Schwerpunkt Québec, der außer dem inzwischen weltweit bekannten Autorenkino-Überflieger Xavier Dolan noch einige andere talentierte Filmschaffende hervorgebracht hat. Etwa den 32-jährigen Shootingstar Pascal Plente, dessen aktueller Film „Nadia, Butterfly“ von einer 23-jährigen Leistungsschwimmerin handelt. Nadja schwimmt in allen Pools der Welt und kehrt dem Leistungssport den Rücken. Doch das neue Leben wird zu einer exzessiven und dramatischen Suche nach Identität und Freiheit außerhalb der Welt des Spitzensports.

„Je m'appelle humain“: Für Doku-Fans

Um Identität und Freiheit geht es auch in „Je m’appelle humain“ – „ich heiße Mensch“. In dieser nachdenklich stimmenden Dokumentation voller Poesie und schöner Landschaftsaufnahmen kämpft die Grande Dame der Innu-Literatur Joséphine Bacon, die als Kind im nordwestlichen Québec in einem Pensionat für „Indianerkinder“ aufwuchs, gegen das Verschwinden ihrer Sprache und Kultur.