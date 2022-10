Isabel Schayani in neuer Dokumentation: „Flüchtlingsströme sind gezielte Kriegsmittel“

per Mail teilen

Flüchtlingsbewegungen werden in Gang gesetzt, um mit Migrationsdruck andere Länder an die Grenzen ihrer Kapazitäten zu bringen. Das sind gezielte Kriegsmittel zur Schwächung der Gegner, sagt die Dokumentarfilmerin und Grimme-Preis-Trägerin Isabel Schayani. Die ARD zeigt ihre neue Dokumentation „Die Story im Ersten: Vertreibung als Waffe? Wie Flüchtlinge Teil der Kriegsführung werden“.

Geflüchtete als Druckmittel

Wenn man sich die Ziele ansehe, die Putin in der Ukraine angreife, so Schayani in SWR2, dann gehe es nicht nur darum dem Gegner empfindliche Verluste der Zivilbevölkerung zuzufügen. Die Angriffe seien darauf ausgerichtet, Flüchtlingsbewegungen auszulösen..

Oft seien diese Kriegsmittel sogar erfolgreicher als andere Waffen, meint sie. Forschungen dazu würden das bestätigen. Autokratische Systeme setzten diese Taktik häufig ein, um demokratische Systeme wie die Europäische Union unter Druck zu setzen.

Während der sogenannten Flüchtlingskrise im Jahr 2015 kamen 2,1 Millionen Menschen nach Deutschland. In diesem Jahr sind es schon 1,8 Millionen. Alleine aus der Ukraine flüchteten bis Mitte Oktober 2022 ca. 1 Million Menschen vor dem Krieg nach Deutschland.

Die Story im Ersten: Vertreibung als Waffe?

Wie Flüchtlinge Teil der Kriegsführung werden

Am 17.10.2022 um 22:50 in der ARD und im Anschluss ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar.