Dieser Film ist die schwarzdüstere, erwachsene Version einer „Romantic Comedy“. Carey Mulligan lockt als Cassandra wildfremde Männer in eine Honigfalle, um sich an ihnen zu rächen. In den USA, wo der Zeitgeist ihm am nächsten steht, gewann der Film von „Killing Eve“-Autorin Emerald Fenell einen Oscar für das Beste Drehbuch, unter europäischen Beobachter*innen sind die ersten Reaktionen verhaltener — zu unrecht. Am 19. August 2021 startet der Film in den deutschen Kinos. mehr...