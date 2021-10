Die First Steps Awards sind die wichtigsten Nachwuchs-Filmpreise in Deutschland. 2021 wurden unter anderem die beiden Nachwuchs-Filmemacher*innen Hien Mai und Tim Ellrich von der Filmakademie Ludwigsburg ausgezeichnet. Ihr Film „Mein Vietnam“ erhielt den Preis als bester Dokumentarfilm.

Die beiden Preisträger*innen bei den First Steps Awards 2021: Hien Mai und Tim Ellrich von der Filmakademie Ludwigsburg Pressestelle First Steps Awards / Florian Liedel

Porträt einer Familie zwischen zwei Ländern

In „Mein Vietnam“ geht es um das vietnamesische Paar Bay und Tam, die seit 30 Jahren in Deutschland leben — angekommen sind sie aber nur bedingt, denn jeden Tag versuchen sie, am Alltag der Familie in Vietnam teilzuhaben. Tam betreut per Videoschalte den Bau eines Hauses, in dem sie sich zur Ruhe setzen wollen. Die Familie ist immer per Skype an den Wohnzimmertisch zugeschaltet, in Karaoke Chatrooms singen sie melancholische Liebeslieder.

Ihre Tochter, die Filmemacherin Hien Mai hat Bay und Tam begleitet — gemeinsam mit ihrem Kollegen von der Filmakademie Ludwigsburg, Tim Ellrich.

Trailer zu „Mein Vietnam“:

„Junger Dokumentarfilm“: 21. Staffel ab 14.10. im SWR Fernsehen „Mein Vietnam“ wird als Teil der neuen Staffel „Junger Dokumentarfilm“ am 28. Oktober 2021 um 23:45 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

„Ein Film der lange nachklingt“

Für die Jury der First Steps Awards 2021 ist „‚Mein Vietnam‘ ein zutiefst berührender Film über die Frage, wo man zu Hause ist, im Herzen und im Leben.“ Die filmische Umsetzung sei einfach und klar, die Kamera greife dramaturgisch nicht ein, sie sei gewissermaßen stiller Teil der Familie. Für Bay und Tam ändere ihre Anwesenheit nichts in ihrem Alltag.

Es gebe keine Musik, außer die traurigen Liebeslieder, die Tam mitsingt, in denen man die ganze Sehnsucht und Trauer über den Verlust der Heimat spürt. „Hien Mai und Tim Ellrich haben einen Film geschaffen, der lange nachklingt“, so die Jury in ihrer Begründung.

Breites Spektrum an Beiträgen ausgezeichnet

Die First Steps Awards werden von der Deutschen Filmakademie zusammen mit mehreren internationalen Filmstudios, sowie dem BR und dem rbb vergeben. 2021 wurden außerdem ausgezeichnet: Monica Vanesa Tedja mit „Dear to me“ als bestem Kurz- und Animationsfilm, Fatih Gürsoy für „Neverinland“ als bester Mittellanger Spielfilm und Benjaming Martins „Schattenstunde“ als bester abendfüllender Spielfilm.

Als bestes Drehbuch wurde Dario Haramusteks „Pattern of Life“ augezeichnet, bester Werbefilm wurde „Forbidden Colors“ von Jakob Harms. Der „No Fear“-Award wurde an Sara Fazila für ihren Film „Nico“ vergeben, der Michael-Ballhaus-Preis an Hannah Platzer für „Postkids“ und der Götz-George-Nachwuchspreis ging an Barbara Colceriu in „Liebe, Pflicht & Hoffnung“.