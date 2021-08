Melancholisch und karg, aber auch überraschend sinnlich mit viel Musik: Das sind die Markenzeichen der modernen finnischen Heimatfilme, die Festivalleiter Urs Spörri für den Finnland-Schwerpunkt bei „Heimat Europa“ ausgesucht hat. Die finnischen Filme verhandeln, ähnlich wie der aktuelle deutsche Heimatfilm, große Themen im Kleinen, also in der Dorfwelt und im ländlichen Raum, und sind dabei nur indirekt politisch.

Der moderne, finnische Heimatfilm

Lange Haare, quietschende E-Gitarren und intensive Proben im elterlichen Keller – damit beginnt für Lotvonen und seine drei Freunde aus der finnischen Provinz der Traum, als Heavy Metal-Band berühmt zu werden.

Vier Jungs brechen auf zu einem Festival in Norwegen: Das verändert im weitesten Sinne die Dorfstruktur oder zumindest die Figuren, die dort leben.

Für Festivalleiter Urs Spoerri ist die Komödie „Heavy Trip“, eine Art Bluesbrothers-Roadmovie, ein typisches Beispiel für den modernen finnischen Heimatfilm. Rund 200 aktuelle Produktionen aus Nordeuropa hat er für das diesjährige Filmfestival in Simmern gesichtet.

Karg, spröde und melancholisch

Markenzeichen der Filme aus dem Gastland Finnland: Sie sind karg, spröde und melancholisch, aber auch überraschend sinnlich mit viel Musik. Prägender Sound ist neben dem Jazz vor allem der finnische Tango.

Verglichen mit dem aktuellen deutschen Heimatfilm verhandelt der finnische politische Themen nur indirekt. Ein Beispiel: „Master Cheng in Pohjanjoki“ von 2020. Dort kämpft ein chinesischer Migrant zu Beginn nicht nur mit dem unaussprechlichen Namen des Dorfes, in dem er und sein Sohn gelandet sind.

Hier ist es so, dass ein Asiate in die finnische Dorfwelt kommt und die Einheimischen erstmal sehr verschreckt. Dann kommt dazu, dass er seine Küche denen quasi präsentiert, weil er quasi ein Restaurant rettet, und plötzlich kommt es zum absoluten Culture Clash.

Der Bruder von Kultregisseur Aki Kaurismäki wirkt auch mit

Dann ertappt man ihn, dass er mit den bärbeißigen Alten in der Sauna sitzt, gemeinsam in den See springt und die dann plötzlich die asiatische Küche in ihren Lebenswandel mit aufnehmen und so eine neue, vielleicht bessere Heimat miteinander entwickeln.

Der Regisseur der lakonisch-romantischen Komödie ist Mika Kaurismäki, Bruder des bekanntesten finnischen Filmemachers Aki Kaurismäki. Coronabedingt mussten die Festivalorganisatoren die geplante Retrospektive des großen Kultregisseurs leider streichen.

Finnisch-deutscher Kulturaustausch im Fokus

Dafür rückt am Wochenende der finnisch-deutsche Kulturaustausch in den Vordergrund. Denn Simmern pflegt seit 2019 eine offizielle Partnerschaft mit der finnischen Stadt Mäntä Vilppula.

Wer will, kann das Gastland Finnland auf dem Festival „Heimat Europa“ also in großer Breite kennenlernen: Nicht nur in Filmen, sondern auch im Begleitprogramm mit Konzerten, Vortrag, Fotoausstellung, Kabarett und Schülerbegegnung.