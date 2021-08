Die „Rote Kapelle“ war eine der wichtigsten Widerstandsgruppen gegen die Nazis — durch die politischen Intrigen und Vereinnahmungen der Nachkriegszeit ist sie jedoch vor allem in der BRD kaum bekannt. Carl-Ludwig Rettinger schafft mit seinem Film hier Abhilfe, mit einer Mischung aus Dokumentation und Spielfilmausschnitten. Er porträtiert Hauptakteur*innen und Mitstreiter*innen dieser fast 300 Personen umfassenden Widerstandsorganisation. Kinostart ist am 26. August 2021.

Private Leidenschaften und politisches Engagement

Ein bunt zusammengewürfelter, heterogener Haufen aus Hedonist*innen und Moralist*innen, aus deutschen Linken und Rechten, aus Bürger*innen und Arbeiter*innen verbarg sich hinter der — von den Nazis so bezeichneten — „Roten Kapelle“. Besonders bemerkenswert ist die hohe Anzahl an Frauen, die in diesem Netzwerk aktiv waren. Man habe private Leidenschaften nie von politischem Engagement trennen können oder wollen, resümiert Lital Levin, die Großnichte von Leopold Trepper, dem Kopf der Pariser Gruppe, in der Kino-Doku.

Im Gegensatz zu den Verschwörern vom 20. Juli oder der „Weißen Rose“ passt diese Gruppe nicht zur Sehnsucht der Deutschen nach klaren, eindeutigen Bildern. Von den Nazis als kommunistische Spione stilisiert, wurden sie in der DDR als Helden gefeiert, während ihnen in der BRD auch nach dem Krieg der Ruf der „Vaterlandsverräter“ anhaftete.

„Die Rote Kappelle“ — Trailer:

Zwei Gruppen in loser Verbindung

Insgesamt waren etwa 300 Menschen an der Gruppe beteiligt — einerseits in Berlin, andererseits in Brüssel und Paris. Sie übermittelten Informationen über Kriegsvorbereitungen an die Alliierten. Außer losen Verbindungen gab es keinen Zusammenhang zwischen beiden Organisationen — nur in den Augen der Nazis.

Das lose Netzwerk in Berlin und seinem Umland verhalf Juden und Jüdinnen zur Flucht, verteilte regimekritische Flugblätter und sammelte militärische Informationen. Eine der Schlüsselfiguren war der charismatische Harro Schulze-Boysen. Als Offizier im Luftfahrtministerium gelang es ihm, sich Zugang zu Hitlers Aufmarschplanen im Krieg gegen die Sowjetunion zu verschaffen. Diese Informationen wollte er unbedingt an die Alliierten weiterleiten.

Dabei kam er in Kontakt mit einem kommunistischen Spionagering, der in Brüssel und Paris aktiv war. Dessen „Grand Chef“ war der deutsche Emigrant Leopold Trepper, der in Paris für die deutsche Besatzung arbeitete. Seine Gruppe funkte militärische Informationen nach Moskau.

Margarete Barcza und Anatoli Gurewitsch, der „Petit Chef“ der Pariser Gruppe. Pressestelle farbfilm Verleih / Sacha Barcza Dits

Von den Nazis unerbittlich gejagt

1941 gelang es den Nazis, Funkmeldungen aus verschiedenen Städten abzufangen. Man subsumierte diese Funkstellen unter dem Namen „Rote Kapelle“. Es begann eine gnadenlose Jagd auf Leben und Tod, sowohl in Paris wie auch in Brüssel und Berlin. Nur wenige entkamen. Nach dem Krieg, als westliche Geheimdienste im Kalten Krieg die ehemaligen Gestapo-Schergen hofierten, mussten sie sich gegen weitere Diffamierung zur Wehr setzen.

Der Dokumentarfilm von Carl-Ludwig Rettinger rekonstruiert diese Geschichte und versucht, die Menschen um Harro Schulze-Boysen, seine Frau Libertas, Hans Coppi, Mildred Harnck und Leopold Trepper greifbar zu machen. Gut geschnitten und mit einer Fülle hochinteressanter Bilder in erstaunlich guter Qualität wird das Bemühen der Filmemacher erkennbar, Archivbilder zu verwenden, die noch nicht zu oft gesehen wurden, und nicht bereits in zig Dokumentarfilmen zuvor verwendet.

Harro Schulze-Boysen im Reichsluftfahrtministerium — er und seine Frau Libertas waren zentral in der Berliner Gruppe. Pressestelle farbfilm Verleih / Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Stilistisch überzeugend Geschichte erzählt

Besonders schlüssig ist dabei die Entscheidung, das historische Material aus bewegten Archiv-Bildern und Fotografien nicht nur mit den Aussagen der Nachfahr*innen der Widerstandskämpfer zu verknüpften, sondern noch mit einer weiteren Ebene: Regisseur Rettinger hat sich nämlich die zwei bisherigen fiktionen Filmerzählungen zur Roten Kapelle vorgenommen – einen ostdeutschen DEFA-Film und eine westdeutsche Fernsehserie, beide etwa zur gleichen Zeit Anfang der 1970er Jahre entstanden.

Der Historiker Guillaume Bourgeois forscht zum kommunistischen Widerstand und zur Pariser Gruppe der „Roten Kapelle“. Pressestelle farbfilm Verleih / Lichtblick

Diese fiktiven mit bekannten Schauspielern gedrehten, actionreichen Filmbilder benutzt Rettinger wie historisches Quellenmaterial, ohne aber deren eigentliche Herkunft zu verschleiern. Gerade dadurch entsteht eine auch stillistisch originelle und überzeugende Form Geschichte zu erzählen. Ideen und Positionen, auch ethische oder politische Überzeugungen stehen dagegen nicht im Zentrum — hier hätte man sich mehr vorstellen können.

Trotzdem treten den Zuschauern in diesem ausgezeichneten und ungewöhnlichen Dokumentarfilm die Menschen nahe um die es hier geht: Junge, kluge Idealist*innen, die ihr Leben gaben für ein besseres Deutschland und für die Niederlage eines Verbrecherstaates.