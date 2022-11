Filmkritiker Wolfgang M. Schmitt: Filme immer auch ideologiekritisch betrachten

Auch im vierten Teil der „Matrix“-Reihe beherrschen weiterhin Maschinen die Menschheit, auch wenn einige bereit seien, mit den Menschen zu kooperieren, sagt der Filmkritiker Wolfgang M. Schmitt. Was in „Matrix Resurrections“ eine größere Rolle spiele, dass sei die Steuerung der Emotionen: „Damit kann man viel mehr die Menschen dazu trimmen, in den Systemen zu bleiben und den Maschinen zuzuarbeiten. Das ist genau das, was Instagram und Facebook tun." Unsere Zukunft nehme der Film nicht vorweg, aber er zeige uns, wo wir stehen. Womit er sich auch beschäftigt, ist seine Vereinnahmung von rechten Strömungen. Es sei nicht vorgesehen gewesen, dass gerade rechte Ideologien sich auf „Matrix“ beziehen. Der vierte Teil denke aber diese Rezeption mit: „Neo zum Beispiel sehe sich nicht als Guru oder Erlöserfigur. Alle sehen ihn so, das wird kritisch reflektiert", so Schmitt. mehr...