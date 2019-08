Sie hat in Ludwigsburg Filmregie studiert und bereits mehrere Preise gewonnen: Die 36-jährige Hamburgerin Nora Fingscheidt. Ihr Kinodebüt "Systemsprenger" geht für Deutschland ins Oscar-Rennen 2019. Er wurde unter sieben

Bewerbern als Kandidat für die Kategorie bester

nicht-englischsprachiger Film ausgewählt. Der Film wurde bei der Berlinale bereits mit dem Silbernen Bären für den besten Nachwuchsfilm ausgezeichnet.

Dauer 4:13 min "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt bei der Berlinale "Systemsprenger" ist das großartige Spielfilmdebüt der 36-jährigen Regisseurin Nora Fingscheidt. Der erste von drei deutschen Filmen im Wettbewerb erzählt die Geschichte einer traumatisierten Neunjährigen. Audio herunterladen (2 MB | MP3)

Filmkritik von Rüdiger Suchsland

Es kracht und knallt von Anfang an. Der Kracher und Knaller heißt Benni, eigentlich Bernadette, aber diesen Namen mag sie nicht so. Also Benni. Ein Dutzend Kinderbobbycars aus Plastik knallt Benni eines nach dem anderen gegen die Fenster des Jugendheims, in dem sie wohnt.

Schwer traumatisiertes neunjähriges Kind

Benni, neun Jahre alt, wurde schwer traumatisiert. Wenn sie wütend wird, springen bei ihr alle Sicherungen raus. Dann kann sie auch kein Erwachsener mehr halten.

Im Wettbewerb der Berlinale 2019 Systemsprenger von Nora Fingscheidt Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule: Egal, wo Benni hinkommt, sie fliegt sofort wieder raus. Die wilde Neunjährige ist das, was man im Jugendamt Jargon einen "Systemsprenger" nennt. kineo Filmproduktion - kineo Filmproduktion Bild in Detailansicht öffnen Benni will nur eines: Liebe, Geborgenheit und wieder bei Mama wohnen. Doch ihre Mutter Bianca hat Angst vor ihrer unberechenbaren Tochter. kineo Filmproduktion - kineo Filmproduktion Bild in Detailansicht öffnen Als es keinen Platz mehr für Benni zu geben scheint und keine Lösung in Sicht ist, versucht der Anti-Gewalttrainer Micha, sie aus der Spirale von Wut und Aggression zu befreien. kineo Filmproduktion - kineo Filmproduktion Bild in Detailansicht öffnen Nach anfänglichem Widerstand lässt Benni sich auf Micha ein und statt einer erneuten Einweisung in die Kinderpsychiatrie ermöglicht er ihr einen gemeinsamen Aufenthalt in der Natur. kineo Filmproduktion - kineo Filmproduktion Bild in Detailansicht öffnen Drei Wochen Erlebnispädagogik, ohne Strom und fließendes Wasser. kineo Filmproduktion - kineo Filmproduktion Bild in Detailansicht öffnen Die Zeit im Wald stellt nicht nur Benni, sondern auch Micha auf eine harte Probe. Der sonst so selbstbewusste Mann kommt an seine Grenzen. kineo Filmproduktion - kineo Filmproduktion Bild in Detailansicht öffnen Regisseurin Nora Fingscheidt: "Mich faszinieren Kinder, die nicht zu bändigen sind und die vor Lebensenergie nur so strotzen. Kinder, die mit voller Wucht unsere Vorstellung von einem liebenswerten und “systemkonformen“ Kind erschüttern... Der Film soll trotz aller Tragik Bennis Lebensenergie widerspiegeln, ihren Humor und ihre Sehnsucht, und dabei im besten Fall ein mit allen Sinnen spürbares Kinoerlebnis schaffen. Bennis Verhalten mag schockieren, doch die Zuschauer sollen sie lieben, und um sie fürchten. Gewalt von Kindern ist ein Hilfeschrei. Immer." kineo Filmproduktion - kineo Filmproduktion Bild in Detailansicht öffnen

Regeln werden ungültig

Manchmal ist sie wie andere Kinder, traurig und unsicher, aber manchmal müssen auch Erwachsene Angst vor ihr haben. Denn Benni kennt zwar die Regeln, aber wenn sie austickt, gibt es keine Regeln mehr.

Erster Höhepunkt im Wettbewerb der Berlinale

Benni ist ein "Systemsprenger". Sie ist die Hauptfigur in dem ersten von drei deutschen Filmen im Wettbewerb der Berlinale und nach einem bestenfalls belanglosen Eröffnungsfilm gleich ein erster kleiner Höhepunkt im Rennen um die Preise.

Der Systemsprenger passt in kein Sozialamt- Raster

Der Begriff "Systemsprenger" ist kein offizieller Begriff aus dem Wörterbuch der Sozialfürsorge. Er stammt aus dem Alltag der Praktiker. Aus deren Sicht funktioniert das System mit seinen Untersystemen nur für die paar Wenigen nicht, die in gar keines hineinpassen – wie Benni.

Großartiges Spielfilmdebüt

All das ist im Grunde von Anfang an klar, und wenn man etwas an an dem großartigen Spielfilmdebüt der 36-jährigen Hamburgerin Nora Fingscheidt kritisieren muss, dann am ehesten dies: Dass der Auftakt derart stark ist.

Die Hauptfigur wird von der überzeugenden Kinderdarstellerin Helena Zengel so wuchtig und unvergesslich gespielt, dass gegenüber diesem Anfang, alles was folgt, wie eine Fußnote wirkt.

Überengagierter Jugendpfleger

Denn das System kann denen, die es sprengen, nicht helfen. Auch Micha kann nichts tun, ein Jugendpfleger, der sich besonders engagiert, so sehr, dass er aufpassen muss, keine Rettungsphantasien zu entwickeln.

So erleben wir über zwei Stunden, wie hier ein junger, überdurchschnittlich intelligenter Mensch immer wieder gegen alle möglichen Wände läuft, von denen er sich viele selber gebaut hat und nichts dafür kann, dass es nicht klappen will.

"Systemsprenger" erfüllt den Anspruch der Berlinale an sich selbst

Dieser Film ist genau das, was die Berlinale gern zeigt: Ein Film, noch dazu von einer jungen Frau, über ein Thema, das relevant ist, persönlich und sozialpolitisch zugleich.

Film über das Versagen der Institution Jugendamt

Humor hat er wenig – wie auch bei diesem Thema –, aber richtige Überraschungen auch nicht. Stilistisch ist er sehr dynamisch und anteilnehmend gefilmt, eine Achterbahnfahrt. Dies ist aber zugleich weit mehr als die Illustration eines Problems, dem sich Ministerien und Institutionen annehmen sollten und weit mehr als ein Film über das Versagen eben dieser Institutionen und Politiker.