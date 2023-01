Die Nacht spielt eine große Rolle in dem Film „Passagiere der Nacht“ von Regisseur Mikhaël Hers, denn dies ist die Zeit von Elisabeth (Charlotte Gainsbourg). Elisabeth – eine alleinstehende Frau mit zwei Teenagern – arbeitet bei einer nächtlichen Radiosendung. Mit ihr und den Menschen, denen sie begegnet taucht dieser Film ein in das Lebensgefühl der 1980er Jahre.

Wendepunkt für Frankreich

Mai 1981: François Mitterrand hat die französische Präsidentschaftswahl gewonnen. Der Sieg dieses liberalen Sozialisten war ein Wendepunkt für Frankreich und ein letzter Sieg progressiver Politikmodelle in den westlichen Demokratien in Zeiten, in denen bereits Neoliberalismus und Deregulierung beginnen, den Ton anzugeben und den Druck auf die liberalen Gesellschaften zu erhöhen. Sehr bewusst beginnt Regisseur Mikhaël Hers seinen Film genau in diesem Moment: Von Anfang an sind hier Privates und Gesellschaftliches, Kultur und Politik, das Große und das Kleine miteinander verbunden.

In der Wahlnacht 1981 wird auf den Straßen von Paris der Sieg von François Mitterrand gefeiert. Aber für Elisabeth (Charlotte Gainsbourg) geht ihre Ehe zu Ende. Sie muss nun alleine für sich und ihre beiden Kinder im Teenageralter sorgen. Charlotte Gainsborg sagt über ihre Rolle: „Die Schönheit und Poesie dieses Projekts kommen von seiner Leichtigkeit. Außerdem war ich begeistert davon, in die 1980er Jahre einzutauchen.“ ©Nord-Ouest Films, Arte France Cinema Bild in Detailansicht öffnen Sie lernt die Moderatorin (Emmanuelle Béart) der Late-Night-Radiosendung „Passagiere der Nacht“ kennen und findet Arbeit bei dem Nachtprogramm, bei dem Zuschauer anrufen können. ©Nord-Ouest Films, Arte France Cinema Bild in Detailansicht öffnen Bei der Arbeit trifft sie auf Talulah (Noée Abita), einen heimatlosen Teenager, den sie zu sich nach Hause einlädt. ©Nord-Ouest Films, Arte France Cinema Bild in Detailansicht öffnen Hier erfährt Talulah zum ersten Mal die Wärme einer Familie. Ihr freier Geist hat einen bleibenden Einfluss auf die Familie: Elisabeth und ihre Kinder Judith (Megan Northam) und Mathias (Quito Rayon-Richter) gewinnen den Mut, ihr Leben neu zu erfinden. ©Nord-Ouest Films, Arte France Cinema Bild in Detailansicht öffnen Elisabeths Sohn Matthias (Quito Rayon-Richter) und Taluah (Noée Abita) kommen sich näher. ©Nord-Ouest Films, Arte France Cinema Bild in Detailansicht öffnen Regisseur Mikhaël Hers über seine Hauptdarstellerin: „Charlottes Intuition, Intelligenz, Sensibilität und Feinsinnigkeit sind bemerkenswert. Sie fand die Tonlage der Figur gleich am ersten Drehtag ... Als ich sah, wie schön und anmutig Charlotte diese alltägliche Szene gestaltete, spürte ich, dass sich neue Perspektiven für den Film eröffneten. Bei Charlotte ist immer alles von komplexen, ambivalenten Gefühlen geleitet.“ ©Nord-Ouest Films, Arte France Cinema Bild in Detailansicht öffnen

Optimistische Energie der 1980er Jahre

Begeisterte Wähler feierten den Wahlerfolg von François Mitterrand auf den Straßen, verteilten Rosen und verliehen der Atmosphäre dieses Beginns eines Jahrzehnts eine optimistische Energie. Zu ihnen gehört Elisabeth, gespielt von Charlotte Gainsbourg. Nach der Scheidung lebt sie allein mit zwei Kindern im Teenageralter in einer schönen modernen Appartmentwohnung, die eine Art Zentrum des Films über den Wandel der Zeiten hinweg bilden wird.

Elisabeth (Charlotte Gainsbourg) lernt die Moderatorin (Emmanuelle Béart) der Late-Night-Radiosendung „Passagiere der Nacht“ kennen und findet Arbeit bei dem Nachtprogramm. ©Nord-Ouest Films, Arte France Cinema

Sie sucht Arbeit, nicht allein des Geldes wegen, sondern vor allem um ihrem Leben einen neuen Sinn und neue Orientierung zu geben. So kommt sie zum Team von „Passagiere der Nacht" – der Titel dieses Films ist nämlich auch der einer Radiosendung im Film, genauer gesagt eines Nachtprogramms, bei dem Zuschauer anrufen können, das zusammen mit den verschiedenen Personen des Teams den zweiten emotionalen Mittelpunkt des Films bildet.

Punk-Girl crasht die bürgerliche Idylle

Dieser Film kreist um die zwei Zentren, das Private und das Berufliche, und bewegt sich entlang der Chronologie durch die 1980er Jahre: die Zeiten ändern sich, die Kinder von Elisabeth werden erwachsen, neue Personen stoßen zu dieser Familie: Da ist vor allem Talulah, gespielt von Noée Abita, einem Shootingstar des französischen Kinos. Sie ist ein junges Punk-Girl, das Elisabeth eines Nachts wie eine herrenlose Katze zuläuft. Das obdachlose Mädchen voller Ideale, zugleich ohne konkrete Zukunft, das ihren Weg nicht gefunden hat, zieht bei der Familie ein.

Bei Elissabeth erfährt Talulah zum ersten Mal die Wärme einer Familie. Ihr freier Geist hat einen bleibenden Einfluss: Elisabeth und ihre Kinder Judith (Megan Northam) und Mathias (Quito Rayon-Richter) gewinnen den Mut ihr Leben neu zu erfinden. ©Nord-Ouest Films, Arte France Cinema

Nostalgische Hommage an eine Zeitenwende

Dieser Film ist nicht zuletzt eine nostalgische Hommage an eine Zeitenwende. Das Ende des Fortschrittsglaubens, das genau in jenen frühen 1980er Jahren einsetzt, in denen Punk die Flower Power ablöste, in denen eine neue Generation plötzlich "No Future" zum Identitäts-Slogan erklärte, in denen AIDS den freien Sex beendete, und betriebswirtschaftliche Denkansätze den Ausbau des Sozialstaats.

Mikhael Hers ist ein hervorragender Film gelungen, der der Versuchung von Melodramatik und Kitsch entgeht. Der getragen ist von seinen Darstellern, den Bildern des Kameramanns Sébastien Buchmann und dem klugen Einsatz von Archivmaterial. Der Film lebt von der Würde des Alltags und der kleinen Dinge, der Objekte unseres Lebens.

Trailer „Passagiere der Nacht“, ab 5.1.2022 im Kino