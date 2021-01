In Sachen Frauenrechte gehört Saudi Arabien zu den rückständigsten Ländern der Welt. Erst seit 2018 dürfen Frauen selbst Auto fahren, seit 2019 ohne männliche Begleitung ein Sportstadion betreten und im Restaurant den gleichen Eingang benutzen wie Männer. Wie unerhört aber immer noch das Engagement einer Frau als Lokalpolitikerin ist, erzählt der Film „Die perfekte Kandidatin“ von Haifaa Al Mansour.

Sensation in Saudi-Arabien: Eine Frau fährt im Auto zur Arbeit

Das erste Bild des Films scheint alltäglich, doch für Saudi-Arabien ist es eine kleine Revolution: Maryam sitzt am Steuer ihres eigenen Autos und fährt zur Arbeit. Sie ist Ärztin an einem Provinz-Krankenhaus und gehört zur jungen Frauengeneration in Saudi-Arabien, die die neuen Rechte und Freiheiten nutzt.

Dr. Maryam (Mila Al Zahrani) arbeitet als Ärztin in einem Krankenhaus in der saudi-arabischen Provinz Riyadh. Allerdings wird es für die junge Frau immer schwieriger, dort Patienten zu behandeln - weil zahlreiche Männer sich weigern, von einer weiblichen Ärztin untersucht zu werden. Pressestelle EclairPlay Bild in Detailansicht öffnen D Sandweg zum Krankenhaus macht bei Regenwetter eine Zufahrt unmöglich. Auf einer Ärztekonferenz in Dubai verhofft sich Maryam Zuspruch für ihre Situation. Pressestelle EclairPlay Bild in Detailansicht öffnen Weil sie allerdings ohne die Bestätigung eines männlichen Vormunds nicht allein reisen darf und ihr Vater gerade nicht in der Stadt ist, wendet sie sich an ihren Cousin. Der ist gerade auf der Suche nach einem Gemeinderats-Vorstand. Pressestelle EclairPlay Bild in Detailansicht öffnen Kurzerhand beschließt Maryam, für das Amt zu kandidieren. Ihr Plan: Wenn sie erst einmal Gemeindevorstand ist, kann sie die Zufahrtsstraße zum Krankenhaus selbst sanieren lassen. Pressestelle EclairPlay Bild in Detailansicht öffnen Zunächst einmal muss sie sich jedoch mit großem Widerstand auseinandersetzen. In einem Land, in dem Frauen erst seit zwei Jahren Auto fahren dürfen, ist ihre Kandidatur ein handfester Skandal. Pressestelle EclairPlay Bild in Detailansicht öffnen

Kampf gegen die Vorurteile der Männer

Im Krankenhaus kämpft die junge Ärztin allerdings nicht nur mit der maroden Infrastruktur, sondern auch mit den Vorurteilen der Männer. Trotz Maryems Qualifikation wollen sich manche Patienten nicht von ihr behandeln lassen.

Vater ermutigt seine Töchter zur Selbständigkeit

An Selbstbewusstsein mangelt es Maryam nicht, was auch an der liberalen Erziehung ihres Vaters liegt. Er ist Musiker und hat im kulturfeindlichen Saudi-Arabien auch ständig mit Restriktionen zu kämpfen. Seine drei Töchter ermutigt er, sich selbst zu verwirklichen.

Spontane Bewerbung für den Gemeinderat

Eigentlich will Maryam der Provinz nach Dubai entfliehen, um dort eine Stelle an einem besseren Krankenhaus zu bekommen. Durch Zufall gerät sie aber in das Bewerberverfahren für den örtlichen Gemeinderat. Spontan beschließt sie, das Missverständnis zu nutzen und tatsächlich zu kandidieren.

Frauen verzichten auf ihr Wahlrecht

Wie führt eine Frau Wahlkampf, wenn sich die Geschlechter noch nicht einmal im gleichen Raum begegnen dürfen? Einfühlsam und humorvoll beobachtet Regisseurin Haifaa Al Mansour, mit welchen Schwierigkeiten ihre unerfahrene Protagonistin konfrontiert ist. Wie die Frauen sie zwar emotional unterstützen, es aber gleichzeitig ablehnen, selbst von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Für westliche Sehgewohnheiten extrem züchtiger Film

Die Männer dagegen finden es eine Frechheit, dass eine Frau ihre Stimme erhebt, um Forderungen zu stellen. Und das auch noch unverschleiert. Als westlichem Zuschauer kommen einem sowohl Maryems Auftritt als auch der Film an sich mitunter extrem züchtig vor. Das mag daran liegen, dass Al Mansour, um ihr Projekt zu realisieren, mit dem saudischen Staat zusammengearbeitet hat.

Keine Kritik am Herrschaftssystem möglich

Offene Kritik am Herrschaftssystem, das hart gegen Frauenrechtlerinnen vorgeht, findet sich in „Die perfekte Kandidatin“ deswegen keine. Was sie schildert, ist das Spannungsfeld zwischen dem privaten und dem öffentlichen Raum. Und auch das bietet schon genug Stoff, um an einer wirklichen Liberalisierung der saudischen Gesellschaft zu zweifeln.

Erste weibliche Regisseurin Saudi-Arabiens gibt Anweisungen per Walkie-Talkie

Die 45-jährige Haifaa Al Mansour ist die erste weibliche Regisseurin Saudi-Arabiens. Die Einschränkungen, mit denen Maryem kämpft, kennt sie aus eigener Erfahrung. 2012, bei den Außendrehs zu ihrem Kinodebüt „Das Mädchen Wadjda“ durfte sie nicht selbst mit am Set stehen. Die Anweisungen an die vorwiegend männliche Crew gab die Regisseurin per Walkie Talkie aus einem Laster.

Hoffnung auf gesellschaftlichen Wandel

„Die perfekte Kandidatin“ will Hoffnung machen, dass gesellschaftlicher Wandel auch in einem zutiefst patriarchalen System möglich ist. Ein Film im festen Glauben an die Kraft weiblicher Solidarität und an entschlossene Frauen wie Maryam, die sich ihren Platz im Öffentlichen Raum Meter um Meter erobern.