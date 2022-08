Die 79. Filmfestspiele Venedig starten mit einer Netflix-Produktion

Vom 31. August bis zum 10. September finden zum 79. Mal die Internationalen Filmfestspiele von Venedig statt. Sie gelten neben den Filmfestspielen von Cannes und der Berlinale als wichtigstes Filmfestival und markieren traditionell den Start in die Oscar-Saison.

Der begehrte Hauptpreis der Filmfestspiele Venedig ist der goldene Löwe für den besten Film. Die beste Regie wird mit dem silbernen Löwen ausgezeichnet. IMAGO imago stock&people

In diesem Jahr feiert das weltweit älteste Filmfestival seinen 90. Geburtstag: 1932 gegründet, sind die Filmfestspiele seither Teil der Biennale di Venezia. Auch in diesem Jahr wird wieder ein Schaulaufen der großen Stars am Lido erwartet.

Die Jury bei den 79. Filmfestspielen Venedig Den Juryvorsitz übernimmt in diesem Jahr die US-amerikanische Schauspielerin Julianne Moore. Fünf Mal war Julianne Moore für einen Oscar nominiert, 2015 erhielt sie den Academy Award als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Still Alice“. IMAGO IMAGO/Italy Photo Press Ferner in der Jury der Filmfestspiele Venedig sitzen die Filmemacher*innen Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan und Rodrigo Sorogoyen. Außerdem vertreten sind Schauspielerin Leila Hatami und der britische Schriftsteller und Drehbuchautor Kazuo Ishiguro – Literaturnobelpreisträger aus dem Jahr 2017.

Festivalleiter Alberto Barbera setzt mit dem Eröffnungsfilm „Weißes Rauschen“ ein Zeichen

Eröffnet werden die Filmfestspiele in diesem Jahr mit der Netflix-Produktion „Weißes Rauschen“ von Regisseur Noah Baumbach. Der Film, der auf einem Roman von Don DeLillo basiert, erzählt von einer Familie im Mittleren Westen, deren Alltag über den Haufen geworfen wird, als in ihrer Heimatstadt ein Chemieunfall passiert. In den Hauptrollen spielen Adam Driver und Greta Gerwig.

Keine Kino-Produktion, sondern ein Streaminganbieter eröffnet also das älteste Filmfestival der Welt. Schon vor sieben Jahren hatte das Festival für Furore gesorgt, als es als erstes großes Event seiner Art eine Netflix-Produktion ins Programm nahm.

Schon 2019 setzte Noah Baumbach auf die Zusammenarbeit mit Adam Driver: Im mehrfach ausgezeichneten Familiendrama „Marirage Story“ spielte er die Hauptrolle. IMAGO IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Vier Netflix-Filme im Wettbewerb

Mit „Roma“ erhielt nur drei Jahre später die erste Streaming-Produktion den Goldenen Löwen. Aus der Branche hagelte es immer wieder Kritik für den Einbezug von Streaminggrößen, doch in Venedig lässt man sich nicht beirren. Während in Cannes Netflix & Co. noch ausgeschlossen bleiben und keinen guten Ruf genießen, ermöglichte Barbera im vergangenen Jahr später vielfach ausgezeichneten Filmen wie „The Power of the Dog“ eine Premiere in Venedig.

Netflix kann in diesem Jahr gleich vier Filme im Wettbewerb des Festivals in Venedig platzieren. Sowohl Andrew Dominiks Marilyn-Monroe-Biopic „Blonde“ als auch Alejandro Iñárritus Komödie „Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten“ sind im Wettbewerb und gelten ebenso als Kandidaten im Oscarrennen. Auch Amazon ist mit zwei Spielfilmen vertreten.

Ein deutscher Film schafft es nur in eine Nebenreihe

Einziger deutscher Film in Venedig ist „Aus meiner Haut“ von Alexander Schaad, der in einer Nebenreihe läuft. Im Debütfilm des Regisseurs spielen unter anderem Jonas Dassler, Mala Emde und Edgar Selge.

Eine Preisträgerin steht schon heute fest: Mit dem Preis für ihr Lebenswerk wird die französische Schauspielerin Catherine Deneuve ausgezeichnet. Für ihre Darstellungen geheimnisvoller, kühl erscheinender Schönheiten in Filmen von Regisseuren wie Roman Polański, Luis Buñuel oder François Truffaut bekam sie schon eine Vielzahl von Auszeichnungen.