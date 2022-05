75. Internationale Filmfestspiele Cannes: 18 Filme im Wettbewerb

per Mail teilen

Vom 17. bis zum 28. Mai trifft sich an der Côte d'Azur die Filmbranche zum neben Berlin und Venedig bedeutendsten Filmfestival der Welt: 18 Filme gehen in diesem Jahr ins Rennen um die begehrte Goldene Palme, die Auszeichnung für den besten Film.

Die Goldene Palme gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Filmbranche. imago images imago images / UPI Photo

Der Eröffnungsfilm wurde umbenannt

2022, zur Jubiläumsausgabe des Festivals, möchte man in Cannes mit der vollen Bandbreite an Stars, Glamour und filmischen Hochkarätern aufwarten. Eröffnet wird das Festival von der französischen Zombie-Komödie „Coupez!“ von Michel Hazanavicius. Ursprünglich wurde der Film unter dem Titel „Z“ angekündigt, doch aufgrund anhaltender Proteste rund um die russische Verwendung des Buchstaben änderte der Regisseur den Titel. Das Festival von Cannes unterstütze die Entscheidung, den französischen Titel des Films zu ändern, hieß es in einer Mitteilung.

Die Filmfestspiele Cannes und der Ukrainekrieg Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes schließen die russischen Delegationen von der Teilnahme am Festival aus. Dies gelte, solange der Angriff Russlands nicht unter Bedingungen eingestellt werde, die das ukrainische Volk zufrieden stellten, teilte die Festivalleitung am 1. März mit. Das treffe auch für Einrichtungen zu, die mit der russischen Regierung in Verbindung stünden, heißt es in der Erklärung. Im Wettbewerb vertreten ist dennoch der russische Regisseur Kirill Serebrennikow, der jahrelang in Moskau unter Hausarrest lebte. Sein Film „Tschaikowskys Frau“ hat die Chance auf die Goldene Palme. Der Film „The Natural History of Destruction” des ukrainischen Regisseurs Sergei Loznitsa wird außer Konkurrenz als „Special Screening“ im Rahmen der Filmfestspiele gezeigt. Loznitsa, der seit vielen Jahren in der Ukraine arbeitet, hat sich für die Kunstfreiheit stark gemacht und sich gegen eine pauschale Ausschlussregelung von russischen Filmschaffenden ausgesprochen.

Tom Cruise und Tom Hanks als prominente Stars 2022

Im Programm sind unter anderem Werke von Claire Denis, Jean-Pierre und Luc Dardenne, Ruben Östlund und Kore-Eda Hirokazu vertreten – sie alle sind bereits mit einer Goldenen Palme geehrt worden.

Als Highlight gilt die lang erwartete Fortsetzung von „Top Gun“. Nach 30 Jahren kehrt Schauspieler Tom Cruise wieder nach Cannes zurück und wird mit einem eigenen Event für seine Karriere geehrt. Ferner wird das musikalische Biopic „Elvis“ von Baz Luhrmann mit Spannung erwartet. Oscarpreisträger Tom Hanks spielt darin den legendären Manager Colonel Parker.

Im vergangenen Jahr fanden die Filmfestspiele pandemiebedingt zwei Monate später als üblich, aber in Präsenz statt. Die Goldene Ehrenpalme ging an Jodie Foster, den Jury-Vorsitz übernahm Regisseur Spike Lee, der diesen schon im stark eingeschränkten Vorjahr innehatte.

Vincent Lindon übernimmt den Jury-Vorsitz

In diesem Jahr übernimmt der französische Schauspieler Vincent Lindon den Jury-Vorsitz. Der 62-jährige wurde 2015 in Cannes für seine Rolle als Arbeitsloser im Film „Der Wert des Menschen“ von Stéphane Brizé als bester Darsteller ausgezeichnet worden. Außerdem spielte er eine Rolle in „Titane“ von Julia Ducournau, das im vergangenen Jahr mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde.

Lindon wurde mehrfach für den César nominiert und schließlich 2016 für seine Darstellung eines Langzeitarbeitslosen in Stéphane Brizés „Der Wert des Menschen“ mit dem Preis ausgezeichnet. picture-alliance / Reportdienste indiv

Die Präsidentschaft über das Komitee trägt Pierre Lescure, allerdings zum letzten Mal: Ab 2023 übernimmt die Deutsche Iris Knobloch, als erste Frau und Nichtfranzösin, den Vorsitz über das Festival. Aktuell ist Knobloch, die in Deutschland und den USA als Anwältin zugelassen ist, Präsidentin des französsichen Ablegers von Warner Bros. Entertainment. Künstlerischer Leiter bleibt auch weiterhin Thierry Fremeaux.

Goldene Ehrenpalme geht an Forest Whitaker

Bereits vor 34 Jahren wurde Forest Whitaker in Cannes als bester Schauspieler ausgezeichnet. Nun würdigt das Festival in Cannes die lange Karriere des Schauspielers mit der Goldenen Ehrenpalme. Der amerikanische Oscarpreisträger sei „ein Künstler mit immensem Charisma und leuchtender Präsenz“, so Cannes-Chef Thierry Frémaux bei der Bekanntgabe.

Bereits 1988 wurde Whitaker auf der Croisette für seine Hauptrolle in „Bird“ von Clint Eastwood mit dem Preis als bester Schauspieler gewürdigt.