Internationales Filmfestival San Sebastián 2021: Mehr Kino oder mehr Skandal?

per Mail teilen

Bei der 69. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals San Sebastián (SSIFF) im spanischen Baskenland gibt es 2021 einige Neuerungen und eine bereits im Vorfeld heiß diskutierte Preis-Entscheidung — US-Schauspieler Johnny Depp, der seine Ex-Partnerin misshandelt haben soll, wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Das Festival in San Sebastián-Donostia startet am 17. und läuft bis zum 25. September.

Besonderer Blick auf die lateinamerikanische Film-Community

Das Festival öffnet mit dem chinesischen Wettbewerbsfilm „One Second“ von Zhang Yimou, sowie dem außer Konkurrenz laufenden Animationsfilm „Rosa Rosae“ von Carlos Saura, der den spanischen Bürgerkrieg durch die Augen eines Kindes reflektiert. Ebenfalls außer Konkurrenz gezeigt wird Pedro Almodóvars neuester Film „Madres Paralelas“, der die Filmfestspiele in Venedig 2021 eröffnete.

Die spanische Schauspielerin Penélope Cruz und ihr Ehemann Javier Bardem (hier beim SSIFF 2017) sind auch 2021 wieder gern gesehende Gäste in San Sebastián-Donostia. Imago IMAGO / ZUMA Press

Die georgische Regisseurin Déa Kulumbegashvili, die 2020 mit ihrem Film „Beginning“ einen Preis-Rekord beim SSIFF aufstellte, ist 2021 Präsidentin der Jury in San Sebastián-Donostia. Mit dabei ist außerdem die französisch-libanesische Regisseurin Audrey Diwan, die am Samstag, 11. September, erst in Venedig den Goldenen Löwen für ihren Film „L'Évènement/Happening“ bekam.

Ein besonderer Höhepunkt des Internationalen Filmfestvals San Sebastián ist seit einigen Jahren die Reihe „Horizontes Latinos“, in der Filme gezeigt und ausgezeichnet werden, die sich mit lateinamerikanischen Communities auf der ganzen Welt befassen oder von lateinamerikanischen Regisseur*innen gedreht wurden. Außerdem müssen sie zumindest teilweise in Lateinamerika produziert worden sein. 2021 ist Argentinien hier mit vier Filmen am stärksten vertreten.

Genderneutrale Schauspielpreise

Im Vorfeld bereits angekündigt wurde, dass in San Sebastián-Donostia die Preise 2021 genderneutral vergeben werden: Statt der „Silbernen Muschel“ für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler, gibt es Preise — ungeachtet des Geschlechts oder Genders der Darsteller*innen — für die beste Schauspielleistung in einer Hauptrolle und in einer Nebenrolle. Damit folgt das Internationale Filmfestival San Sebastián der Berlinale nach, die eine solche Änderung erstmals bei der 71. Ausgabe 2021 eingeführt hatte.

Kontroverse um Lebenswerk-Preis für Johnny Depp

2020 präsentierte Johnny Depp in San Sebastián-Donostia den von ihm mitproduzierten Dokumentar-Film „Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan“. Imago IMAGO / Cover-Images

Der Donostia Award, mit dem seit 1986 Künstler*innen für ihr Lebenswerk und ihre herausragenden Beiträge zur Kino-Geschichte geehrt werden, soll 2021 an Marion Cotillard und Johnny Depp verliehen werden. Depps Ehrung sorgte bei ihrer Ankündigung für einige Kontroversen, denn der ehemalige Publikumsliebling aus „Edward mit den Scherenhänden“ und der „Fluch der Karibik“-Reihe steht seit einiger Zeit in der Kritik. Ihm wird von seiner Ex-Partnerin Amber Heard häusliche Gewalt vorgeworfen, eine endgültige gerichtliche Klärung der Vorgänge steht noch aus.

Die Festivalleitung wies Kritik, unter anderem vom spanischen Verband filmschaffender Frauen, an der Entscheidung zurück. Direktor José Luis Rebordinos erklärte gegenüber der spanischen Nachrichtenagentur EFE, dass es nicht darum gehe, das Verhalten von Filmschaffenden zu beurteilen, „sondern jene Menschen zu würdigen, die einen außergewöhnlichen Beitrag zur Filmkunst geleistet haben“.