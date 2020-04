per Mail teilen

Vor fünf Jahren deckte der Filmemacher Daniel Harrich auf, dass G36 Sturmgewehre der Schwarzwälder Firma Heckler & Koch illegal nach Mexiko gelangten. Gegen die Firma wurde Anklage erhoben, nun legt der Filmemacher nach. „Meister des Todes 2“ zeigt wie eng das Bundeswirtschaftsministerium in diese Exporte verwickelt war. Und wie leicht es der Waffenfirma im Prozess gemacht wurde, sich aus der Affäre zu ziehen. Für einen Spielfilm ein sperriges Thema, das mit vielen bekannten Gesichtern die Geschichten um diesen Prozess herum erzählt.

Dauer 1:48 min Trailer „Meister des Todes 2“ von Daniel Harrich Trailer „Meister des Todes 2“ von Daniel Harrich

Zu enge Beziehungen zwischen Waffenhändlern und Politikern

Die Verbindungen zwischen Waffenherstellern und politischen Vertreter*innen sind eng. Damit beginnt am 1.4. der Themenabend „Waffenhandel“ im Ersten und das ist auch der rote Faden, der den fiktionalen Spielfilm und die anschließende Dokumentation durchzieht.

Wer ist schuld, wenn deutsche Waffen in Krisen- und Kriegsgebieten auftauchen, und was passiert, wenn mit diesen Waffen massive Menschenrechtsverletzungen begangen werden?

Justiz unterstützt Waffenfirma

Im Film heißt die Firma HSW, die Parallelen zu Heckler & Koch aus Oberndorf sind evident. Die Frage nach der Kontrolle von Waffenexporten ist schon lange umstritten und stand auch im Fokus von Daniel Harrichs erstem Film aus dem Jahr 2015. Die Fortsetzung macht nun deutlich, wie eng vor allem das Bundeswirtschaftsministerium in diese Exporte verwickelt war. Und wie einfach es der Waffenfirma von der Justiz gemacht wurde, sich im Prozess aus der Affäre zu ziehen.

Sperriges Thema für einen Spielfilm

Für einen Spielfilm ein durchaus sperriges Thema, bei dem es sich aber lohnt sich mit Fachbegriffen auseinander zu setzen. Zum Beispiel mit dem der Endverbleibserklärung: Das ist die Verpflichtung eines sogenannten Drittstaats wie zum Beispiel Mexiko, die Waffe nur in einem bestimmten Gebiet zu verwenden. Aber auch mit Spielraum zur Mauschelei.

Gerichtsdrama und Geschichte der Opfer in Mexiko

Der Spielfilm ist einerseits Gerichtsdrama, andererseits spielt er vor Ort in Mexiko und zeigt in Handkameraästhetik die Geschichte der Opferfamilien, die in dem Prozess in Stuttgart nicht als Nebenkläger zugelassen waren. Und er umreißt mit vielen bekannten Gesichtern die menschelnden Geschichten um diesen Prozess herum.

Grobgeschnitzte Wirklichkeit

Heiner Lauterbach als Vertriebsmanager, der angesichts der massiven Rechtsbrüche seiner Firma eigentlich auspacken will, aber an einem Herzinfarkt stirbt. Veronika Ferres als seine Frau, die als Alkoholikerin nach Mexiko fliegt und als Vorkämpferin für Menschenrechte zurückkommt. Desiree Nosbusch als Richterin, der unpassende Kommentare etwas zu locker über die Lippen gehen oder Axel Milberg als skrupelloser Geschäftsführer, der übergangslos von der höflichen Konversation in den Angriffsmodus schaltet.

Kein Thema für feine Zwischentöne

Als reine Filmfiguren würde man sie wohl als zu platt und grob geschnitzt bezeichnen. Aber möglicherweise ist die Wirklichkeit manchmal genau so. In einem Metier, in dem man mit feinen Zwischentönen nichts erreicht.

Dauer 1:41 min Trailer Doku „Tödliche Exporte– Rüstungsmanager vor Gericht“ Trailer Doku „Tödliche Exporte– Rüstungsmanager vor Gericht“

Doku „Tödliche Exporte 2“ mit frappierenden Erkenntnissen

Die Dokumentation im Anschluss reichert das mit neuen, frappierenden Erkenntnissen an: Die Firma Heckler & Koch musste hohe Bußgelder zahlen und das Lateinamerikageschäft mehr oder weniger aufgeben. In die Bresche gesprungen ist offenbar ein anderer Hersteller, SigSauer aus Norddeutschland, mit Hilfe einer Schwesterfirma im Ausland, zum Teil mit den selben Mittelsmännern.

Themenabend fordert zum Handeln auf

Es ist ein Skandal. Und der Themenabend gibt erneut eine perfekte Vorlage, um auch der Kriegswaffenkontrolle in Deutschland endlich ein „robustes Mandat“ zu erteilen. Politik und Justiz müssten diese Vorlage nur verwandeln wollen.