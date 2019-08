Humor ist, wenn man trotzdem weitermacht: Mir ihrem Kakerlaki Clowntheater touren Beppo und Ferdinand seit 30 Jahren durch die Lande. Sie spielen an Schulen, bei Festen in Stadthallen oder in Freibädern. Und sie denken nicht daran aufzuhören. Den Filmemacher Klaus Peter Karger hat das so fasziniert, dass er die beiden längere Zeit begleitet hat. „Die Spaßmacher“ heißt sein Film. Darin erzählt er ein Stück Zeitgeschichte - auch über die Entwicklung des Humors. mehr...