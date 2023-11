Die Französischen FilmtageTübingen/Stuttgart haben in ihrer 40. Ausgabe zum ersten Mal Frankreich als Schwerpunkt. Rund 100 Filme, darunter Komödien, Thriller, Dramen und Dokumentationen zeigen die „Licht- und Schattenseiten“ des Landes. Stargast ist die Schauspielerin Emmanuelle Devos, der eine Retrospektive gewidmet ist. Vom 1. bis zum 8. November findet das Festival statt.



Frankreich als Schwerpunkt – Licht und Schattenseiten

Rund 100 Filme haben es ins Programm der 40. Französischen Filmtage geschafft. Schwerpunkt des Festivals ist zum ersten Mal das Land Frankreich. Gezeigt werden „Licht- und Schattenseiten“, wie Festivalchef Christopher Buchholz es nennt.

Los geht es mit der Komödie „La Grande Magie“ von Noémie Lvovsky. „Wir leben gerade in einer ganz schlimmen Zeit und ich dachte, dieses Jahr will ich eine Ode an das Kino, an die Magie“, so Buchholz.

Die Komödie „La Grande Magie“ zur Eröffnung der Filmtage

„La Grande Magie“ spielt in den 1920er Jahren Pressestelle Be for films

Marta und Charles leben in einem Haus am Meer und besuchen eine Zauberschau. Marta lässt sich vom Zauber überreden an einem Experiment teilzunehmen: er möchte sie verschwinden lassen. Die junge mutige Frau steigt in einen großen schwarzen Sarg und verschwindet. Sie nutzt den Zaubertrick, um für immer aus ihrer unglücklichen Ehe zu verschwinden und flüchtet in die Dunkelheit.

Biopics über französische Helden: „De Gaulle“ und „L’ Abbé Pierre“

Das biografische Historiendrama „De Gaulle“ zeigt den Politiker nicht nur als General, sondern auch als Familienvater. Im Biopic „L’ Abbé Pierre“ geht es um den Kapuziner und Priester, der in Frankfreich bis heute wie ein Nationalheiliger verehrt wird. Als Mitglied der Resistance half er jüdischen Flüchtlingen und er gründete die Hilfsorganisation Emmaüs, die heute in über 40 Ländern tätig ist.

Emmanuelle Devos als Ehrengast bei den Französischen Filmtagen

Emmanuelle Devos als „Astrid“in „Un Silence“. Pressestelle Be for films

Schauspielerin Emmanuelle Devos, die aus dem französischen kino nicht mehr wegzudenken ist, widmen die Filmtage eine Retrospektive. Sie kommt auch als Ehrengast nach Tübingen und ist unter anderem im Film „Les Parfum“ zu sehen.

Die Parfumeurin Anne Walberg gilt in der Branche als die Nase der Nasen, bis sie ihren Geruchsinn verliert. Zusammen mit ihrem Chauffeur schlägt sie sich mit Gelegenheitsjobs durch. In einer prähistorischen Höhle beispielsweise.