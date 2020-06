Fahrrad-Doku erobert die Autokinos: „Besser Welt als Nie“

Über 43.000 Kilometer durch 41 Länder! Dennis Kailing ist mit 24 einfach losgefahren, um die Welt mit dem Rad zu entdecken. „Besser Welt als Nie“ heißt sein Dokumentarfilm über die Reise und ist gerade der Hit in den Autokinos

Auch zur Filmpräsentation ins Autokino Kirchheim-Teck ist der Filmemacher und Weltreisende Dennis Kailing mit dem Fahrrad angereist. SWR Foto: Lothar Zimmermann

Wer möchte gerade nicht in die Ferne reisen? In Zeiten von Corona ist das leider nicht mehr so einfach möglich. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb die Fahrrad-Dokumentation „Besser Welt als nie“ von Dennis Kailing so erfolgreich in den Autokinos läuft.

Dennis Failing hat keinen „Bock“ nach seinem Studium als Bauingenieur zu arbeiten. Der 25-Jährige hat Fernweh, legt sich neben einer Kamera, noch eine Drohne und GoPro zu und fährt mit dem Fahrrad einfach los, Er will reisen und sich dabei filmen. Erfahrungen hat er zwar keine, aber das Ergebnis zeigt: Wer Mut hat, den belohnt das Leben.