„Fabian", der berühmte und für seine Zeit ungewöhnliche Roman von Erich Kästner erzählt von einem jungen Mann, der 1931 mitten in der Weltwirtschaftskrise in Berlin zu überleben versucht. Dominik Grafs Film ist das bezaubernde, bitter-süße Porträt einer vergangenen Epoche mit den überzeugenden Hauptdarstellern Tom Schilling und Saskia Rosendahl. Am 5. August 2021 kommt er in die deutschen Kinos.

Im Berlin des Jahres 1931 lässt sich der Germanist und Werbetexter Fabian (Tom Schilling) durch das Leben treiben. Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Tagsüber arbeitet er als Texter in einer Zigarettenfabrik, nachts streift er mit seinem Kumpel Labude (Albrecht Schuch) durch die Unterweltkneipen, Bordelle und Künstlerateliers der Stadt. Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Das sorglose Leben der beiden jungen Männer wird durch eine durch Kommunisten und Nationalsozialisten geteilte Gesellschaft zunehmend bedroht und auch Labude träumt davon, dass die Klassen gegen die Obrigkeit revolutionieren. Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Fabian kann mit dem politischen Umbruch nicht viel anfangen und kommentiert die Geschehnisse ironisch. Alles verändert sich, als er eines Tages in einem Atelier auf Cornelia (Saskia Rosendahl) trifft. Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Er verliebt sich sofort in sie und sein Leben nimmt eine dramatische Wendung. Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Er fällt einer Entlassungswelle zum Opfer. Cornelias Karriere als Schauspielerin nimmt dagegen mächtig an Fahrt auf. Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Regisseur Dominik Graf Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Dominik Graf macht die Vergangenheit greifbar Dies ist ein trauriger Film. Dies ist aber auch ein wunderschöner Film. Vor allem ist er unerwartet, überraschend und berückend in der Weise, in der er die Vergangenheit nie verleugnet. Dies ist vielleicht die größte Kunst des Filmemachers Dominik Graf, die Vergangenheit so greifbar, so gegenwärtig zu machen.