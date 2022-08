Eugen Merher ist für den Studenten-Oscar nominiert

Der Film „The Boy Who Couldn’t Feel Pain“ von Eugen Merher, Absolvent der Filmakademie Ludwigsburg, ist für den Studenten Oscar nominiert. Für Eugen Merher ein wichtiger Schritt auf dem Weg vom Werbe- zum Spielfilmregisseur.

Vorher dreht Merher vor allem Werbespots

Der Junge, der keinen Schmerz spüren konnte. Es ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft, einer traumatischen Vergangenheit und wie man in der Hoffnungslosigkeit doch eine neue Perspektive finden kann.

Filmstil aus „The Boy Who Couldn’t Feel Pain“ von Eugen Merher Pressestelle Filmakademie Ludwigsburg

Oftmals schräge Antihelden begleiten Eugen Merher durch seine Arbeiten. Vor „The Boy who couldn’t feel Pain“ drehte der junge Regisseur vor allem Werbespots.

Im Kinderzimmer entstanden erste Actionfilme

„Was ich bei allen meinen Filmen sehe oder spüre ist, dass ich Charaktere finde, die nach einer Art Befreiung streben – alle sind so Underdogs, die in Zwängen stecken. Das führt automatisch in die Richtung, dass man unterrepräsentierte Gruppen hat. Aber das will ich eigentlich nicht so politisieren“, so Merher.

Eugen Merher wird 1990 in Moldawien geboren – als er fünf Jahre alt ist, zieht die Familie nach Deutschland. In seinem Kinderzimmer entstehen seine ersten Actionfilme.

Bevor er es an die Filmakademie in Ludwigsburg schafft, studiert Eugen Merher Kommunikationswissenschaften – eigentlich nur für die Eltern, sagt er. Ein glücklicher Zufall eröffnet ihm 2017 ganz neue Möglichkeiten. Seinen Spec Spot, also einen Werbefilm ohne Auftrag, einfach, um Marken auf sich aufmerksam zu machen, klicken Millionen im Netz, weltweit. Passenderweise heißt er „Break Free“ – und soll Werbung für Sportschuhe machen.

Wirkliches Abtauchen als heiliger Grahl

„Das ging viral – das war verrückt – auch für mich damals, weil da hatte ich innerhalb von einer Woche jeden Tag zehntausend Mails - auch von Fernsehsendern, von Amis, die mir schreiben, von irgendwelchen Firmen. Aber Adidas hat sich damals nicht gemeldet, das war ziemlich strange.“

Eine verschenkte Chance für den Sportartikelhersteller, ein Türöffner für den jungen Werberegisseur. Egal, ob in den Werbe- oder Kurzfilmen, oder in den Spielfilmen, die er in Zukunft drehen will. Sein Anspruch ist immer:

„Dass man als Zuschauer wirklich abtaucht. Dieses Gefühl, dass man so absorbiert ist und den Raum, in dem man sitzt, gar nicht mehr wahrnimmt und in einer Art Flow Zustand ist und nur in der Story. Das ist für mich der heilige Grahl – das schaffen auch nur die wenigsten Filme“

Aus einem Werbefilm wird ein Kurzfilm

Seine Diplomarbeit soll eigentlich ein Spot für einen Lolli-Hersteller werden. Eine Produktionsfirma für Werbefilme unterstützt ihn finanziell. Doch dann packt es ihn:

„Ich wusste, ich will eigentlich in Richtung Spielfilm und ich konnte meinen Diplomfilm nicht als Werbefilm abstellen. Das war ein innerer Kampf.“

Für das Casting der Schauspieler soll er erste Szenen vorlegen – während er also tiefer in die Charaktere eintaucht, dreht sich die Geschichte noch einmal völlig in seinem Kopf, der Werbefilm wird zum eigenständigen Kurzfilm.

Die Nominierung ist eine große Sache

Das zur Verfügung gestellte Budget geht vor allem für die Flüge und Verpflegung drauf. Beim Dreh in den USA muss improvisiert werden.

„Vor Ort haben wir in diesem Dorf – in der Nähe von Albuquerque – dann eingenistet. Dann haben wir ein älteres Pärchen kennengelernt, die uns ihr Haus for free zur Verfügung gestellt haben, es war wirklich verrückt, weil die Leute verstanden haben, wir wollen da wirklich was Cooles drehen“

Die Nominierung für den Studenten Oscar ist für Eugen Merher eine große Sache. Natürlich träumt er davon, den Sprung nach Hollywood zu schaffen – aber er ist auch Realist:

„Das öffnet Stück für Stück Türen, aber immer in Kombination damit, dass du selber immer weiter pushst und immer weiter Sachen schreibst und drehst. Ohne das geht es nicht.“

Der Lolli spielt trotzdem eine Rolle

Aktuell arbeitet der Regisseur daran, seine Kurzfilmideen zu Spielfilmen auszubauen. Auch „The Boy who couldn’t feel pain“ kann er sich mindestens als Mini-Serie vorstellen. Sollte der Film den Studenten Oscar gewinnen, kommt die ganz bestimmt.

Und Eugen Merhers Geldgeber, die eigentlich etwas ganz anderes erwartet hatten, sind angesichts des Erfolgs auch nicht unzufrieden. Und – so viel soll verraten sein: der Lolli spielt in dem Film trotzdem eine zentrale Rolle.

