Starke, Filme volle Kinos: Trotz „Corona“ und den damit verbundenen Einschränkungen waren die 77. Filmfestspiele von Venedig ein Erfolg. Am 13. September gingen sie nach einem starken Wettbewerb mit dem überraschenden Gewinner „Nomadland“ von Chloe Zhao zu Ende, für SWR2 Filmkritiker Rüdiger Suchsland ein „formloser, unglaublich langweiliger“Film. Die wichtigste Botschaft der letzten zehn Tage aber ist: Das Festival hat stattgefunden!

Der amerikanische Film "Nomadsland" von Chloe Zhao hat den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig gewonnen. Das war eine Überraschung für viele. Schon wieder, zum fünften Mal in fünfzehn Jahren und zum zweiten Mal hintereinander, gewinnt ein amerikanischer Film in Venedig.

"Nomadland": Ode an den amerikanischen Traum

Chloe Zhao, die in China geborene, in England aufgewachsene Amerika-begeisterte Einwanderin, hat mit "Nomadland" einen halbdokumentarischen Film über arbeitslose weiße Amerikaner gedreht. Trotz all seiner Abgründe sollte er zu einer Art Ode auf den Amerikanischen Traum werden – und auf dessen Freiheitsversprechen.

Frances McDormand spielt die Hauptrolle, die anderen Rollen sind vor allem mit Laien oder realen "Nomaden" besetzt, die in ihren Vans und Wohnwagen leben. McDormand betont ein bisschen zu sehr das Depravierte und latent Verzweifelte ihrer Figuren.

Es geht um Solidarität mit den Armen

Die Hauptfigur verliert ihre Arbeit und schlägt sich danach bei Amazon durch. Sie will keine Hilfe annehmen, dann fährt sie aber doch in den Süden zu einer utopischen Gemeinschaft von Trailerpark-Bewohnern. Da gibt es dann alte weiße Männer mit weißem Bart, die Gurus ähneln und von der "Tyrannei des Dollars" sprechen.

Den Menschen in diesem Film geht es schlecht. Sie sind arbeitslos, arbeitsunfähig, leiden unter Stresssyndromen. McDormands Figur macht alles Mögliche, um Arbeit zu bekommen, repariert Autos und putzt Toiletten. Es ist schon klar: Es geht hier um Solidarität mit Armen. Aber was soll so ein Film gegen die schlechten Verhältnisse beitragen? Dieser Film ist alles, aber kein Goldener Löwe!

Der Goldene Löwe ist unverdient!

Es ist ein Preis für einen formlosen, unglaublich langweiligen Film ohne Dramaturgie, ohne Handlung, ein Preis für „arte povera“, die die Kunst des Films nicht weiterbringt, sie eher zurückwirft.

Die Auszeichnung ist ein Schlag ins Gesicht all derjenigen Filmemacher*innen, die die Jury in den Minuten zuvor ausgezeichnet hatte. Denn alle anderen Filme zeichnen sich nicht nur durch Inhalte sondern auch durch eine ästhetisch konsequente Form aus.

Filme, die für Gesprächsstoff sorgten

Den Silbernen Löwen für die Beste Regie bekam der Japaner Kiyoshi Kurosawa für seinen Thriller „Wife of A Spy“. Der Spezial-Preis der Jury ging an den Russen Andreij Konschalowsky, Beste Schauspieler*innen sind die Britin Vanessa Kirby und der Italiener Pierfrancesco Favino.

Vor allem der Sieger des „Großen Preises der Jury“, der Film „Nuevo Orden“– Neue Ordnung – vom Mexikaner Michel Franco hatte am letzten Tag für Aufsehen gesorgt und das Publikum gespalten.

„Nuevo Orden“ zeigt destruktive Willkür

In diesem Film herrscht Chaos von Anfang an. Was genau los ist, ahnt man nicht. Eine Hochzeitsfeier wird überfallen, als Teil eines Aufstands im ganzen Land. Auch einzelne Dienstboten schließen sich den Eindringlingen an. Man raubt, plündert, zerstört, verwundet, demütigt, tötet – destruktive Willkür.

Großartig ist, wie explizit hier viele Dinge sind – zwar nicht im Vergleich zu B-Movies und klassischem Horrorfilm, aber sehr wohl im Vergleich zum protestantischen Hollywood-Kino. Dieser Film ist nicht sauber, sondern schmutzig.

Eine Gesellschaft der Angst

Es geht Franco darum, eine Gesellschaft der Angst zu zeigen. Sein Film ist überreizt, aber auch präzises Beobachtungskino, wenn wir an das Mexiko der Drogenkartelle denken, die selbstverständlichen Bündnisse und Stillstandsabkommen mit Politik, Polizei und Militär geschlossen haben.

Korruption und Verrat auch unter den Eliten gibt es nicht nur in diesem Film. Am Ende dieses Paranoia-Polit-Thrillers steht eine oberflächlich wiedergewonnene Stabilität und universales Misstrauen gegenüber Institutionen und Polizei.

Corona konnte das Festival nicht stoppen

Mit der 77. Ausgabe ging am Wochenende eine hoffentlich einmalige „Mostra di Cinema“ zuende. Die Corona-Bedingungen zogen alle Aspekte des Festivals in Mitleidenschaft. Aber sie konnten – genauso wie die Abwesenheit der Amerikaner – das Filmfestival nicht stoppen, den Besucherstrom und den Spaß an Kino und großer Filmkunst nicht mindern.

Das ist die wichtigste Botschaft der letzten zehn Tage.