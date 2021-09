Emmy Awards 2021: Bridgerton, Ted Lasso und Mare of Easttown nominiert

Ursprünglich gestartet als Preis für TV-Sendungen in den USA, haben sich die Emmy Awards inzwischen auch durch das weltweit immer erfolgreichere Streaming-Angebot zu einem großen Event entwickelt. Nachdem im Vorfeld bereits einige Unterkategorien vergeben wurden, findet die große Gala für die Emmys 2021 am Sonntag, den 19. September statt.

Klappt es mit dem Emmy? Regé-Jean Page (rechts) aus der Serie Bridgerton ist in der Kategorie Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie nominiert. Imago IMAGO / Cinema Publishers Collection

Beste Comedy-Serie

In der Kategorie Beste Comedyserie sind neben US-Erfolgen wie Black-ish, Cobra Kai, Hacks, The Flight Attendant, The Kominsky Method und Pen15, auch die weltweit populären Serien Emily in Paris und Ted Lasso nominiert. Ted Lasso-Darsteller Jason Sudeikis kann sich außerdem über eine Nominierung als bester Hauptdarsteller freuen, außerdem sind mehrere Nebendarsteller in dieser Kategorie nominiert.

Darum geht es in „Ted Lasso“:

Beste Drama-Serie

Als beste Drama-Serie nominiert sind unter anderem auch The Handmaid's Tale — Der Report der Magd, The Mandalorian, This is us — Das ist Leben, The Crown und Bridgerton. Regé-Jean Page aus Bridgerton ist außerdem als bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie nominiert.

Darum geht es in „Bridgerton“:

Beste Mini-Serie/Mehrteiler

Die Kategorie Mini-Serie und Mehrteiler umfasst 2021 auch die britisch-amerikanische Co-Produktion I May Destroy You von und mit Michaela Coel, Mare of Easttown mit Kate Winslet, den Überraschungserfolg Das Damengambit, sowie The Underground Railroad, das auf dem gleichnamigen Roman von Colson Whitehead basiert. Winslet und Coel sind außerdem jeweils als beste Hauptdarstellerinnen nominiert.

Darum geht es in „Mare of Easttown“: