„Es ist ein Skandal, dass Menschen in Pflegeheimen alleine sterben mussten. Das werden wir aufarbeiten müssen, wenn der Bundestag sich wieder konstituiert hat", sagt der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, in SWR2. Vom 24. bis zum 26.11 findet in Hannover der Deutsche Seniorentag digital statt. Sein besonderer Respekt, so Müntefering, gelte allen, unter ihnen überwiegend Frauen, die Angehörige zuhause pflegten. Rund drei Viertel aller Pflegebedürftigen in Deutschland werden Zuhause versorgt.

Der Deutsche Seniorentag wolle auch Akzente für die Zukunft setzen. So spiele auch der Klimaschutz und die Sicherung der Demokratie eine wichtige Rolle. Die Herausforderungen in diesen beiden Bereichen müssen jedoch auch auf internationaler Ebene angegangen werden. „Natürlich wollen wir, dass unsere Kinder und Enkelkinder gut leben können", sagt Müntefering, „aber die Mitglieder des Deutsche Seniorentags vertreten auch die Interessen der Älteren." Das müsse in einer Demokratie auch möglich sein.

Das Thema Rente steht im Fokus. „Die Rente kann gut sein, wenn ordentliche Löhne gezahlt werden", so Müntefering. Damit müsse die Wohlstandsfähigkeit des Landes gesichert werden. Danach ginge es um die Verteilung. „Daran will die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren beteiligt sein", stellt Müntefering klar. mehr...