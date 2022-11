Die Schauspielerin Karoline Herfurth festigt ihren Ruf als Regisseurin von unterhaltsamen Komödien mit Tiefgang. „Einfach mal was Schönes“ handelt vom Thema Kinderwunsch und ist eine sehenswerte Romcom, die viel echten Schmerz zulässt.

Karla will ein Kind

Karla will ein Kind, aber seit Jahren fehlt der richtige Partner. Mit 39 Jahren läuft der Radiomoderatorin allerdings langsam die Zeit weg. Mit zunehmender Verzweiflung hangelt sich Karla von Date zu Date, aber eins ist schlimmer als das nächste. Einzige Stütze: ihre beste Freundin Senay, die die Fehlschläge trocken kommentiert.

Karlas Versuch, mithilfe einer Agentur für Co-Elternschaft einen passenden Kindsvater zu finden, scheitert in letzter Minute. Sie beschließt, die Sache alleine durchziehen und meldet sich bei einer Samenbank an.

Doch dann tritt der zehn Jahre jüngere Ole in ihr Leben: wunderschön, supernett, aber einfach noch nicht bereit für Kinder. Und wieder einmal hadert Karla mit ihrer Entscheidung.

Frauen stehen unter öffentlicher Beobachtung

In ihrem letzten Film „Wunderschön“ thematisierte Karoline Herfurth den gesellschaftlichen Druck, den Frauen in Bezug auf ihr Äußeres spüren. In ihrer vierten Regiearbeit „Einfach mal was Schönes“ geht es mit dem Kinderwunsch um eine vermeintlich private Entscheidung, die aber gesellschaftlich auch unter genauester Beobachtung und Bewertung steht.

Wer darf ein Kind haben und in welcher Konstellation muss es groß gezogen werden? Braucht es nach wie vor zwei Elternteile, selbst wenn sich das Modell der traditionellen Kernfamilie wie in Karlas Fall als dysfunktional erwiesen hat?

Herfurth erweitert das Thema ‚Mutterschaft‘, indem sie Karlas alkoholkranker Mutter einen eigenen, für eine romantische Komödie untypisch deprimierenden Handlungsstrang widmet. Ulrike Kriener spielt grandios eine Frau, die an der gesellschaftlich überfrachteten Mutterrolle gescheitert ist. Mit ihrer Hilfsbedürftigkeit macht sie es den erwachsenen Töchtern schwer, sich abzunabeln.

Komödie ohne lupenreines Happy End

Mit „Einfach mal was Schönes“ ist es Herfurth wieder gelungen, relevante Themen in eine mainstreamkompatible Form zu gießen. Als Hauptdarstellerin scheut sie keine Peinlichkeit. Als Regisseurin und Co-Autorin verrät sie ihre Figuren aber nie und nimmt jede einzelne mit ihren Ängsten, Frustrationen und Sehnsüchten ernst.

So ergeben sich viele komische aber auch einige tief berührende Momente. Ein lupenreines Happy End gibt‘s nicht. Manchmal muss sogar im Kino am Ende einfach mal was Schönes reichen.