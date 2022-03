„Ein wahnsinniger Ort an dem alle verrückt sind!“ – Der Film „Donbass“ von Sergei Loznitsa wirkt heute prophetisch

„Ich war dreißig Jahre depressiv. Ich muss damit leben. Und ich habe keinen Bock, das zu verheimlichen.“ Mit diesem Satz löste der Komiker Kurt Krömer in seiner Sendung eine Welle der Anteilnahme aus. Wie diese dreißigjährige Leidensgeschichte im Detail aussah, das hat Alexander Bojcan, so Krömers bürgerlicher Name, nun in einem Buch festgehalten. In „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst – Meine Depression“, erzählt Bojcan offen über seine traumatisierende Kindheit, aber auch über sein eigenes Versagen als Vater. Seine Depression beschreibt er als „fette, schwarze Hexe, die auf deiner Brust sitzt“ und spricht damit auch vielen anderen Erkrankten aus der Seele.

Dieses Buch wirbt für einen offenen Umgang mit psychischen Krankheiten und ist gleichzeitig kein Leidensbericht, sondern eine komische und extrem liebenswerte Liebeserklärung an das Leben und die Kunst. Ein großes, ein großartiges Buch. „Und ab dafür“, würde Kurt Krömer sagen. mehr...