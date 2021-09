Auf die Neuverfilmung des Science-Fiction Blockbuster „Dune" nach Frank Herberts Kultklassiker musste man lange warten. Am 3.9. wurde sie stargespickt bei den Filmfestspielen von Venedig präsentiert: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård und Charlotte Rampling sind dabei. Am 16.9. startet der Film in Deutschland.

Der Beginn eines neuen Kino-Universums

This is just the Beginning - so lauten die letzten Sätze diese Films. Eine Botschaft. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, das es bei den bislang anvisierten zwei „Dune"-Filmen bleibt und hier nicht der Anfang eines neuen weltweiten Kino-Universums entstanden ist. Im Stil von „Der Herr der Ringe" und dem „Star Wars"-Kosmos. Es geht ums Träumen und dies ist ein Film, der das Medium Kino und die einmalige Erfahrung braucht, etwas auf einer riesigen Leinwand gemeinsam zu sehen.

Große Regisseure sind bereits an „Dune“ gescheitert

Frank Herberts Romanzyklus aus den 1960er und frühen 1970er Jahren, der irgendwo zwischen Science-Fiction und Fantasy angesiedelt ist, wollten schon viele verfilmen. David Lynch hat es dann geschafft, er erlebte mit seinem Film 1984 allerdings den größten Flop seiner Karriere.

Neben Timethée Chalamet wird US-Künstlerin Zendaya in einer Nebenrolle in dem Sci-Fi-Epos zu sehen sein. Warner Bros

Denis Villeneuve bringt Tiefgang ins Kino

Dem Franco-Kanadier Denis Villeneuve gelingt es unroutinierte Bilder auf die Leinwand zu bringen. Sein Film ist auch aktuell: In „Dune" geht es um Klimawandel und Kolonialismus, um Bodenschätze und Ausbeutung. Denis Villeneuve schafft es, zu zeigen, dass das Kino auch zum Tiefgang fähig ist.

Dies ist auch eine gewaltige filmische Leistung, ein riesiges Atmosphären- und Stimmungsstück, das in seiner dunklen Schönheit berauschende Wirkung entfaltet. Vor allem aber macht dieser Film sehr viel Spaß. Schöne Menschen tun schöne Dinge und verhalten sich gar heldenhaft. Blockbuster-Kino at its best!