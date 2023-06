Serienhighlight auf ONE: Dramedy aus Irland über die Volksdroge Nummer Eins – „The Dry“

Alkohol ist Volksdroge Nummer Eins, das betrifft auch ein Land wie Irland. Dort spielt eine Serie, die am 23. Juni bei ARD One und danach in der ARD Mediathek zu sehen ist: „The Dry“. Mittendrin: eine 35-Jährige, die seit sechs Monaten trocken ist und zur Beerdigung der Oma von London nach Hause nach Dublin kommt. Und wie soll es anders sein? Alle anderen trinken.

Single und Alkoholikerin

Als Shiv Sheridan zu Hause in Dublin ankommt, ist die Freude nicht gerade überwältigend. Die 35-Jährige hat ein wildes Partyleben in London hinter sich und ist Single. Im katholischen Irland nichts, worauf man stolz sein könnte. Weshalb es gleich wieder gut gemeinte Ratschläge hagelt. Am Sarg der von allen verehrten Oma gibt es einen ersten Vorgeschmack auf das, was die Familie in der nächsten Zeit beschäftigen wird: die Frage nach Ehrlichkeit auf der einen und der bruchlosen Fassade auf der anderen Seite.

Die 35-jährige Künstlerin Shiv (Roisin Gallagher) kehrt nach Dublin zurück. Die Beisetzung ihrer Großmutter ist zwar der Anlass, aber nicht der Grund für die Heimkehr: Shiv kämpft gegen ihre Alkoholsucht. © ARD Degeto/Element Pictures

Eine gegen die ganze Familie

Shiv bringt die Familie ziemlich in Wallung. Zuerst bandelt die talentierte, aber karriereunwillige Künstlerin so halb wieder mit ihrem Ex an, der ist aber vor allem an der alkoholisierten, weil irgendwie lustigeren Shiv von früher interessiert. Dann eröffnet sie, dass sie ihren Job in einer Galerie und damit auch ihre Wohnung verloren hat. Die Eltern pendeln zwischen übergriffig und desinteressiert.

Genug Gründe, wieder mit dem Trinken anzufangen, aber die Leiterin ihrer Selbsthilfegruppe gibt ihr Halt. Beim Versuch einer „moralischen Inventur“ wühlt sie Familiengeheimnisse auf, vom Selbstmord des geliebten Bruders bis zum Verhältnis des Vaters zu seiner Osteopathin.

Shivs (Roisin Gallagher) Leben in London hat Spuren hinterlassen. Sie möchte nichts so sehr, wie ein neues Leben – und geht in ihre Heimatstadt Dublin zurück. © ARD Degeto/Element Pictures

Das große Thema Alkohol ans Licht geholt

Im Land von Guiness und Geselligkeit hat das Thema Alkoholismus seine eigene Dynamik und rührt an das Selbstverständnis als Gesellschaft. Aber auch bei uns und zumal in Filmen und Serien sieht man darüber im wahrsten Sinn gerne mal hinweg.

Umso beeindruckender, wie die Serie „The Dry“ das in einer Mischung aus typisch britischer Sozialkomödie und Familiendrama einbindet. Weil es eben keine anstrengende „Problemserie“ ist, sondern auch sehr klug davon erzählt, wie Menschen Fehler machen, wie sie verdrängen und vielleicht ein halbes Leben brauchen, um diese Fehler zu korrigieren.

Roisin Gallagher über ihre Rolle: „Shiv ist so nahbar, nicht nur für Frauen in den 30ern, sondern für jeden, der Sucht, Verlust oder ein gebrochenes Herz erlebt hat. Ich war von ihrer Komplexität fasziniert. Die Art und Weise, wie sie Humor als Deckmantel benutzt und wie leicht es ihr fällt, sich selbst zu belügen.“ © ARD Degeto/Element Pictures

„The Dry“– Highlight in der Serienfülle der Streamer

Den Figuren hat Serienschöpferin Nancy Harris tolle Dialoge verpasst für ein starkes, hierzulande weithin unbekanntes Ensemble. Von Roisin Gallagher, hier als Shiv in ihrer ersten größeren Fernsehrolle, wird man aber sicher noch mehr hören. „The Dry“ hat auf jeden Fall eine zweite Staffel in Aussicht, für die Mediathek ist die Serie eine echte Entdeckung abseits der gängigen Streamingpfade.

Trailer „The Dry - Sekt oder Selters“ ab 24.6. in der ARD Mediathek und am 23.6. auf ONE