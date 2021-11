„Dopesick": Aufrüttelnde Serie mit Michael Keaton über die Opioidkrise in den USA

Mehrere hunderttausend Menschen in den USA sind bisher in der sogenannten „Opioid-Krise“ gestorben. Sie schwelt seit fast 20 Jahren und hat Ende der 1990er Jahre begonnen. Die Serie „Dopesick“ von Regisseur Barry Levinson erzählt die Geschichte aufrüttelnd und berührend. Michael Keaton spielt darin einen Landarzt, der wie viele andere auf die Versprechungen der Pharmaindustrie hereinfällt.

Agressives Marketing der Pharmafirma Purdue

Die Pharmafirma Purdue warb für ihr neues Produkt, das Schmerzmittel „Oxycontin“, mit dem neuartigen Label der Arzneimittelbehörde, dass das opiodhaltige Produkt im Unterschied zu anderen angeblich eine Suchtgefahr von nur einem Prozent habe — was nie mit einer Studie belegt wurde.

Michael Keaton spielt einen Hausarzt im Kohledistrikt in Kentucky, der wie viel andere auf die Versprechungen der Pharmaindustrie hereinfällt. Disney+

Der Landarzt als Dealer

Landarzt Dr. Finnix verordnet das angebliche Wundermittel zunächst zögerlich, ist dann aber angetan von der schnellen Wirkung und vertraut den Werbeaussagen. Ein paar Jahre später sitzt er als Zeuge in einem Prozess gegen die Firma. Michael Keaton macht die Wucht der Erkenntnis spürbar bei diesem wortkargen, aber gutherzigen Arzt. Er ist quasi zum Drogendealer geworden. Die Opioid-Epidemie hat in den USA seither bis zu 600.000 Menschen das Leben gekostet, die zunächst von verschreibungspflichtigen Opioiden abhängig wurden und später an einer Überdosis gestorben sind.

Mit dem Aufstieg des Schmerzmittels „Oxycontin“ begann die Opioid-Krise in den USA. Das Mittel wurde seit Ende der 1990er Jahre aggressiv beworben mit dem Hinweis, auch bei normal starken Schmerzen zu helfen und nicht besonders suchtgefährdend zu sein. Das war aber Augenwischerei, unter der weißen Landbevölkerung wurden viele Menschen abhängig, die Beschaffungskriminalität stieg rasant, viele starben an einer Überdosis. Disney+

Aufrüttelnde und berührende Serie

Autor Danny Strong und Regisseur Barry Levinson haben aus den Anfängen dieser Epidemie eine aufrüttelnde und berührende achtteilige Serie gemacht. „Dopesick“ dreht dabei immer wieder am Zeitrad, springt vom Jahr des ersten Prozesses 2006 wieder 10 Jahre zurück, zu Überlegungen der Familie Sackler, den Eignern von Purdue-Pharma, das Medikament auf den Markt zu bringen. Und dann ins Jahr 2002, als die ersten Ermittlungen aufgenommen werden.

Michael Stuhlbarg spielt den Milliardär Richard Sackler als verklemmten Choleriker, für den soziales Engagement allenfalls ein Deckmantel ist für Profitdenken im großen Stil. Disney+

Pharmakonzerne verdienen weiter

Die Opioid-Krise hält an. Zwar laufen gegen verschiedene Pharmariesen und Lobbyisten in den USA immer noch Prozesse. Aber es ist ihnen weiterhin möglich, am Schmerzmittel-Markt zu verdienen. Bei den Drogentoten liegen diese Medikamente vor Heroin & Co. In Europa fallen sie unter das Betäubungsmittelgesetz. Aber der illegale Handel mit Mitteln wie „Hydrocodon“ oder „Fentanyl“ nimmt auch hier zu. Es ist gut und wichtig, dass „Dopesick“ seine ganze schauspielerische Klasse auffährt, um einer breiteren Öffentlichkeit zu erzählen, wie das alles angefangen hat.

„Dopesick“ von Barry Levinson zu sehen auf Disney+