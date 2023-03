Dokumentarfilm „Three Minutes – A Lenghtening“ zeigt das von den Nazis ausgelöschte jüdische Leben in einer polnischen Kleinstadt

Der Dokumentarfilm der niederländischen Historikerin Bianca Stigter erinnert an das jüdische Leben in der polnischen Kleinstadt Nasielsk, das von den Nationalsozialisten ausgelöscht wurde. Der Film zeigt den Alltag der 3000 jüdischen Bewohner, die fast alle in Treblinka ermordet wurden. Ausgangspunkt für den Film ist eine 16mm-Filmaufnahme aus dem Jahr 1938.

Eine Europa-Reise mit der 16mm-Kamera ist Ausgangspunkt für den Film

Die Menschen drängen sich neugierig um die Kamera, lachen, winken, schauen direkt in die Linse, die Jungen schneiden Grimassen. 1938 unternahm der erfolgreiche Geschäftsmann David Kurtz mit seiner Familie eine große Europa-Reise. Er mietete eine Limousine und kaufte eine 16mm-Kamera. Kurtz war als Vierjähriger mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten gekommen und in Brooklyn aufgewachsen. Jetzt kehrte er in seine polnische Heimatstadt Nasielsk zurück.

Für die Filmemacherin Bianca Stigter war vor allem die Unbefangenheit des verblichenen Farbfilms faszinierend.

„Gerade der Umstand, dass er ein Amateur war, macht diese Bilder so unwiderstehlich. Es gibt keinen Filter. Es ist keine Propaganda. Es ist kein Kunstfilm. Er hat auf den Knopf gedrückt und gefilmt. Wir sehen einfach 1938 und das macht diese Bilder so kraftvoll.“

Die Bewohner von Nasielsk ahnen noch nichts

Die jüdischen Einwohner*innen von Nasielsk – damals fast die Hälfte der Bevölkerung – ahnen noch nichts von der Verfolgung, die ein Jahr später begann. 2009 fand Glenn Kurtz, der Enkel von David Kurtz, den Film im Schrank seines Großvaters und rekonstruierte seine Entstehungsgeschichte.

Das Original übergab er dem United States Holocaust Memorial Museum. Dort entdeckte es Bianca Stigter und war fasziniert von den widersprüchlichen Gefühlen, die diese Bilder auslösen. „Man sieht diese Kinder, die gesehen werden wollen. Man hat das Gefühl, sie schauen einen direkt an. Aber gleichzeitig wissen wir, was mit ihnen nur ein Jahr später passiert ist. Insofern fühlen wir uns ihnen sehr nahe, aber auch sehr, sehr weit entfernt“, sagt die Filmemacherin.

Ein berührendes Filmpoem

Für ihr berührendes Filmpoem „Three Minutes – A lenghtening“ stützt sich Bianca Stigter auf die Recherche von Glenn Kurtz und nimmt die Bilder unter die Lupe. Sie lässt sie rückwärts laufen, friert sie zu Standfotos ein und verlängert so die drei Minuten auf mehr als eine Stunde. Auf diese Weise lässt sie bruchstückhaft das Leben der jüdischen Einwohner und Einwohnerinnen von Nasielsk wieder erstehen. Maurice Chandler, einer der wenigen Überlebenden, konnte sich an seinem Lächeln wieder erkennen, erzählt er im Film.

Bedrückend und in ganzer Länge ist zu den Gesichtern in dem Urlaubsfilm von David Kurtz der Bericht eines Augenzeugen zu hören, der schildert, wie später die Nazis mit Hundepeitschen die rund dreitausend jüdischen Einwohner*innen von Nasielsk zusammentrieben. Sie wurden zunächst in Ghettos deportiert und dann in Treblinka ermordet.

Je öfter man die drei Minuten sieht, desto vertrauter werden die Gesichter: das Mädchen mit den braunen Zöpfen, die Frau in dem schicken Kleid, der Junge mit der schiefen Mütze. Aber auch wenn der Film sie ganz nahe rückt, ist von den meisten Menschen nicht einmal der Name bekannt. Das Einzige, was bleibt, ist ihre Abwesenheit, heißt es in „Three Minutes – A Lengthening“.

Trailer zum Dokumentarfilm „Three Minutes – A Lengthening“: