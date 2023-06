Dokumentarfilm „Gegen den Strom“: Sara Mardinis Kampf um Gerechtigkeit

Geflüchtete, Helferin, Angeklagte: Im Fall der Syrerin Sara Mardini verdichtet sich das ganze Elend der europäischen Asylpolitik. Nach ihrer eigenen Flucht übers Mittelmeer half die junge Frau anderen Geflüchteten auf Lesbos – und wurde deshalb wegen Menschenhandels angeklagt. Die Dokumentation „Gegen den Strom“ erzählt ihre Geschichte.

Rettungsschwimmerin Sara Mardini wurde als Heldin gefeiert

Sara Mardini wurde bei uns schon als Heldin gefeiert. Auf der Flucht aus Syrien droht ihr Schlauchboot auf der berüchtigten Mittelmeerroute von der Türkei nach Griechenland unterzugehen. Mit ihrer Schwester springt die Leistungsschwimmerin ins Wasser und zieht das Boot inklusive der anderen Geflüchteten durchs Meer, bis sie das Ufer erreichen.

Sara Mardini und ihre jüngere Schwester Yusra stammen aus einer Familie von Hochleistungssportlern, aber der Krieg in Syrien zerschlägt ihren Traum, für ihr Land bei Olympia zu schwimmen. Im Sommer 2015 fliehen die Schwestern, als der Motor ihres Schlauchboots versagt, springen Sara und Yusra ins Wasser und bringen das Boot ans Ufer. Alle Geflüchteten im Boot können gerettet werden. Die Geschichte macht auf der ganzen Welt Schlagzeilen, Sara ist plötzlich berühmt. SWR

Die Story ihres Lebens wurde zum Trauerspiel

Netflix hat aus Saras Geschichte einen Spielfilm gemacht, „Die Schwimmerinnen“. Aber das, was Sarah danach erlebt, ist ein europäisches Trauerspiel. In Berlin trainiert die jüngere Schwester Yusra weiter für Olympia, während Sara 2018 wieder zurück nach Griechenland geht. Auf Lesbos will sie ihr Leben erstmal der Flüchtlingshilfe widmen. Sie übersetzt, betreibt Erstversorgung am Strand und wird dann mit anderen Helfern festgenommen, man wirft ihnen unter anderem Menschenhandel vor.

Report aus dem Maschinenraum der europäischen Flüchtlingspolitik

In „Gegen den Strom“ dokumentiert die Filmemacherin Charly Feldman ihre Wartezeit, ausgehend von der Freilassung auf Kaution nach über 100 Tagen in U-Haft. Es ist quasi ein Report aus dem Maschinenraum europäischer Flüchtlingspolitik. Während Sara weiter unter Anklage steht und auf ihren Prozess wartet, versucht sie, ihre Bekanntheit zu nutzen: Wochen, Monate voller Interviews, Auftritte bei Kongressen, Solidaritätskundgebungen im Netz. Dann wieder Videokonferenzen mit den eigenen Anwälten und Erinnerungen an Geflüchtete, denen sie nicht helfen konnte.

Nach vier Monaten im Hochsicherheitsgefängnis in Griechenland wird Sara auf Kaution freigelassen und wartet seitdem auf ihre Verhandlung. Über vier Jahre hat die Filmemacherin Charly W. Feldman Saras Kampf um Gerechtigkeit und ihr Ringen um einen Platz in der Gesellschaft begleitet. SWR

Film vermittelt die Dramatik auf dem Wasser

Europa scheint im Umgang mit Geflüchteten weiter nach dem Prinzip „Aus den Augen aus dem Sinn“ zu handeln. Der Film vermittelt mit Drohnenvideos vom Mittelmeer und Nachrichtenbildern eine Ahnung von der Dramatik der Situation auf dem Wasser. Ausschnitte zeigen Angriffe auf überfüllte Flüchtlingsboote, möglicherweise orchestrierte, illegale Pushback-Aktionen. Dass die Praxis, sowohl die Flucht als auch die Seenotrettung zu kriminalisieren, katastrophale Folgen hat, dürfte jetzt zumindest für eine kurze Zeit wieder ins Bewusstsein rücken.

Ein berührender Film, der den Helfenden eine Stimme gibt

Sara und den anderen humanitären Helferinnen und Helfern drohen weiterhin viele Jahre Haft, auch wenn nach Drehschluss einige der Anklagepunkte fallen gelassen wurden. Der insgesamt eher ruhige, berührende Film ergreift Partei, indem er ihnen eine Stimme gibt. Das ist nötig, denn vor Gericht darf Sara nicht persönlich erscheinen. Griechenland verweigert die Einreise, aus Gründen der „nationalen Sicherheit“. Währenddessen plant die EU, das Asylrecht zu verschärfen. Europa scheint vor den eigenen Grenzen zu kapitulieren.

„Gegen den Strom“ in der ARTE Mediathek