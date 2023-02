„Propagandaschlacht um die Ukraine“ – Lügen aus Moskau und Marketing aus Kiew

Die Arte-Doku „Propagandaschlacht um die Ukraine“ zeigt, wie unterschiedlich die Ukraine und Russland die elektronischen Medien für ihre Kriegspropaganda nutzen. Präsident Selenskyj sei ein Meister in der Nutzung sozialer Medien, so Co-Regisseur Kristian Kähler in SWR2, vor allem TikTok sei hier sehr wichtig. Russland dagegen setze für seine Mobilisierung nach innen aufs Fernsehen und nutze das Internet, um die Welt mit Propagandalügen zu überfluten.

Nutzung der Medien spiegelt die Staatsform

„Wir haben eine Regierung in der Ukraine, die alle als Influencer auf die Welt gekommen sind“, so Kähler weiter. Ganz anders in Russland: „Für die Propaganda bis in die Tiefe des Russischen Reiches hat das Fernsehen gut funktioniert“.

In der Nutzung der Medien spiegele sich die Staatsform, meint Kähler: „Was wir in der Ukraine sehen, ist eine sehr demokratische Nutzung des Internets“. In Russland setze sich dagegen eine Linie fort, die seit 2012 und der Rückeroberung der Krim 2014 zu beobachten sei: zynisches Lügen.

Zynischer Gebrauch von Desinformation in Russland

„Man ist sich nicht zu schade, auch die schlimmsten Lügen zu verbreiten. Das ist ein zynischer Gebrauch von Desinformation“, urteilt der Filmemacher. Die Nutzung der elektronischen Medien durch die Ukraine verfolgt aus Sicht der Doku zwei Ziele: Nach innen zu mobilisieren und nach außen zu kommunizieren: „Wir brauchen Waffen“.

Der Vergleich der Kommunikation fällt für Kähler eindeutig aus: „Die russische Propaganda ist Desinformation; die ukrainische Propaganda ist im schlechtesten Fall Marketing.“ Klar sei, dass die Ukraine dabei als Gewinner hervortritt.

Bevölkerung der Ukraine nutzt Social Media auch zur Traumabewältigung

Dass auch die Bevölkerung der Ukraine in den sozialen Medien aktiver ist als die Russlands, erklärt sich Kristian Kähler mit psychologischen Faktoren: „Wenn eine Modebloggerin plötzlich auf sarkastische Weise berichtet über das, was ein Putin den Menschen in der Ukraine angetan hat, dann ist das auch Traumaewältigung.“ Man dürfe nicht vergessen, dass die Ukraine als Land ein unglaubliches Trauma durchlebe.

Kristian Kähler arbeitet als Autor und Geschäftsführer von „Berlin Producers“. Er war als Regisseur an mehr als 200 Dokumentarfilmen beteiligt. Bei „Propagandaschlacht um die Ukraine“ war er Co-Regisseur von Saskia Geisler.

Ausschnitt: „Propagandaschlacht um die Ukraine“ in der ARTE-Mediathek