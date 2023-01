Doku-Film „Das Hamlet-Syndrom“: Wie junge Ukrainer*innen mit dem Krieg umgehen

Als der Karlsruher Höhlenforscher Johann Westhauser 2014 in der Riesending-Höhle durch einen Steinschlag verunglückt, folgt eine der spektakulärsten Rettungsaktionen der Deutschen Geschichte. Regisseur und Oscarpreisträger Jochen Alexander Freydank hat das Ereignis nun unter dem Titel „Riesending – Jede Stunde zählt“ verfilmt. „Mich hat daran vor allem interessiert: was ist ein Menschenleben wert? Wie viele andere Menschenleben kann ich riskieren, um eines zu retten?“, sagt Freydank in SWR2.

Dreharbeiten hunderte Meter tief im Berg

In der originalen Riesending-Höhle konnte das Filmteam jedoch nicht drehen, da diese versperrt ist. „Dennoch haben wir in anderen Höhlen in mehreren hundert Metern Tiefe gedreht und ich glaube diese Realität spürt man im Film“, so Freydank. Dennoch sei „Riesending – Jede Stunde zählt“ kein Heldenfilm. Man sehe das auch bei den Protagonisten – wie dem Leiter der Bergwacht, gespielt von Maximilian Brückner, der die Mitglieder seines Rettungsteams durchaus auch in Gefahr gebracht hat.

Menschliche Konflikte im Vordergrund

„Die Zeiten des klassischen Heldenfilms, wo man am Ende so fahnenschwenkend im Sonnenuntergang steht, zwischendurch noch eine große Liebesgeschichte und im Hintergrund gehen Schiffe unter – diese Zeiten Gottseidank sind vorbei“, sagt Freydank. „Es sind sehr menschliche Konflikte und auch sehr, sehr existenzielle auch bei der Entscheidungsfindung.“