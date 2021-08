In einer Zeit der Auswertung und Erfassung medizinischer Daten sei in den Hintergrund gerückt, was Kultur für Gesellschaft eigentlich bedeute, sagt Marion Ackermann in SWR2, die Direktorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Sie ist Mitherausgeberin des Bandes „Kann das wirklich weg? 50 Interventionen für die Kultur“, unter anderem mit Texten von Udo Lindenberg, Eva Menasse, Sibel Kekilli, Kirsten Boie, Gerhard Richter, Wim und Donata Wenders. Der rhetorische Titel des Bandes spiele auf abstrakte Kunst an wie die von Joseph Beuys, von der man tatsächlich gefragt habe, ob sie „weg“ könne. Marion Ackermann: „Über Kultur kann überhaupt erst Vielfalt gelebt und ermöglicht werden.“ Dagegen sei während der Pandemie die „Systemrelevanz“ von Kunst und Kultur zunächst in Frage gestellt und in der Priorisierung der Kultursektor während des zweiten Lockdowns sogar den Bordellen hintan gestellt worden. mehr...