Diverser, moderner, dramatischer: „And just like that“ erzählt „Sex and the City“ weiter

„And just like that“, die Fortsetzung der Kult-Serie „Sex and the City“, versuche sich zu öffnen für neue Perspektiven, „sie tun das aber immer noch aus dem Blickwinkel einer weißen, sehr reichen Frau“, sagt Hannah Pilarczyk, Filmkritikerin beim SPIEGEL.

Relevanz schaffen in einer moderneren Welt Carrie hat einen Sex-Podcast zusammen mit einer nicht-binären Person, Miranda tritt morgens auf das volle Kondom ihres Sohns — und Samantha ist überhaupt nicht mehr dabei. Abgesehen von Kim Cattrall sind aber alle ursprünglichen Darstellerinnen, nun in ihren 50ern, wieder mit dabei: Sarah Jessica Parker als Carrie, Cynthia Nixon als Miranda und Kristin Davis als Charlotte. Filmkritikerin Pilarczyk sagt, sie sei gespannt, wie die Serie diese Erneuerung weiterführe: „Sie wollen wieder Relevanz für sich schaffen und die Fehler und Versäumnisse der alten Staffeln wettzumachen“, ist die Vermutung der Filmkritikerin. Trailer zu „And just like that“: „Sie versuchen, Frauen anders darzustellen und sich so mehr der Welt zu öffnen“, sagt Hannah Pilarczyk über „And just like that“. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Diskussionen gegeben über die Vorgängerserie „Sex and the City“: Einerseits wurde sie seit ihrem Start in den 1990er Jahren immer wieder dafür gefeiert, einen frischen, neuen Blick auf Frauen in der Großstadt und ihr Sexualleben und ihre Freundschaften zu geben. Mehr Diversität soll frühere Entwicklungen gerade rücken Andererseits erfuhr die auf der Buchreihe von Candace Bushnell um Sex-Kolumnistin Carrie Bradshaw basierende Serie aber vor allem in den Jahren ab 2010 auch immer stärkere Kritik — vor allem für ihre Fokussierung auf eine Kleingruppe von privilegierten, weißen, vorrangig heterosexuellen Frauen und deren Ansichten. Die ersten beiden Folgen von „And just like that“ sind ab 9. Dezember 2021 auf Sky zu sehen. Die nächsten dann immer donnerstags.