Pro: „Dinner for One“ gehört zu Silvester – und das ist auch gut so!

„Der 90. Geburtstag oder Dinner for One“ ist der Deutschen beliebteste Silvestertradition. Und sie ist auch die bei weitem harmlosteste. Während Böller und Raketen Luft und Umwelt verpesten und Haustiere erschrecken, es beim Bleigießen zu heftigen Verbrennungen kommt und „Ekel Alfred“ seine Frau wegen der warmen Bowle anschreit, wirken die 18 Minuten mit Butler James und Miss Sophie wie Balsam für die Seele.

Unglaublich, dass dieser Sketch in englischer Sprache und ohne Untertitel im piefigen Westdeutschland der frühen 60er-Jahre über Sprachbarrieren hinweg sein Publikum fand. Heute entführt uns das kleine Pas de deux zwischen Herrin und Diener in eine Zeit, in der es für solides Theater nicht viel mehr brauchte als einen Tisch, fünf Stühle und ein ausrangiertes Tigerfell.

Ein gutes Beispiel gegen Ageismus

„Dinner for One“ gibt älteren Schauspielenden eine Plattform und ist damit das beste Beispiel gegen den Ageismus in der Medienlandschaft unserer Tage. Freddie Frinton springt als Butler James agil über den Tigerkopf und beweist mit extrem körperlichem Slapstick, dass Physical Comedy keine Altersgrenzen kennt.

Miss Sophie, die viktorianische Dame des Hauses, ist auch mit 90 Jahren zu jedem Zeitpunkt Herrin der Situation. Sie gedenkt bei Mulligatony-Suppe mit Sherry, Schellfisch mit Weißwein, Hühnchen mit Champagner und Obst mit Portwein ihrer längst verstorbenen Freunde , bevor sie sich – „the same procedure as every year“ – selbstbewusst ihren Butler ins Schlafgemach holt. Es ist einer der wohl schönsten Beweise für Intimität im hohen Alter, den das deutsche Fernsehen zu bieten hat.

Ein Quäntchen Lebensfreude bis ins hohe Alter

Butler und Herrin, so findet das Publikum zuletzt heraus, vollziehen während des Dinners ein bestens durchchoreografiertes Balzritual. Der Alkohol entbindet beide der strengen gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit und hilft der alljährlichen Leidenschaft auf die Sprünge.

Mit einem Augenzwinkern und einem „I'll do my very best“ auf den Lippen entlässt Butler James das Publikum in die Silvesternacht. Mit einem Lächeln und der Botschaft, dass man sich das gewisse Quäntchen Lebensfreude auch bis ins höchste Alter erhalten kann. Cheerio, Miss Sophie!

Dominic Konrad