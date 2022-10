„Die Welt von morgen“ - arte-Serie erzählt vom Anfang des Hiphop in Frankreich

Jeff Bridges gab vor zwei Jahren bekannt, an Lymphdrüsenkrebs erkrankt zu sein. Da war er gerade mitten in Dreharbeiten für seine erste TV-Serie. Doch der „The Big Lebowski“-Star hat alles gut überstanden und konnte seine Serie in diesem Frühjahr fertig drehen. In „The Old Man“ spielt Bridges einen früheren CIA-Agenten, dessen Tarnung auffliegt und der sich auf eine abenteuerliche Reise begibt. Am 28. September startet die Serie auf Disney+. mehr...