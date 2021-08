Anregung zu einem lösungsorientierten Denken

In seinem Essay „Wer wir waren“ wirft der verstorbene Publizist Roger Willemsen die Frage auf, ob die lebenden Generationen fähig seien, Erkenntnisse über die Probleme der Gegenwart zum Handeln zu nutzen. „Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden“, so Willemsen, „voller Informationen, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung.“

Mit seinem gleichnamigen Dokumentarfilm möchte Marc Bauder zu einem lösungsorientierten Denken anregen. Wir hätten uns darauf spezialisiert, mit Informationen so umzugehen, dass wir sie nicht an uns heranlassen, so der Filmemacher in SWR2. Sein Film versuche, diese Kanäle wieder freizulegen.

Ziel war, sich auf die unterschiedliche Denkweisen verschiedener Menschen einzulassen

In „Wer wir waren“ kommen unter anderen der Astronaut Alexander Gerst, ein buddhistischer Mönch, eine Meeresforscherin, ein Wirtschaftswissenschaftler und ein Philosoph zu Wort. Sich auf ihre unterschiedlichen Denkweisen einzulassen, sei sein Ziel gewesen, sagt Marc Bauder. Viele Menschen hätten sich in der Pandemie zurückgezogen, weil ihnen die Komplexität der Probleme zu groß geworden sei. Deshalb sei es so wichtig, solche starken, eigenen Antriebe kennenzulernen, das eigene Denken davon verändern zu lassen.

Ab 8. Juli im Kino, unter anderem in Stuttgart und Karlsruhe